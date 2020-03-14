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«Если девушка этого не понимает, ей нужно лечить голову». Известный блогер о том, как строить отношения

14.03.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ника Набокова — популярный российский блогер, психолог и автор провокационных книг об отношениях. Девушка приехала в Минск с презентацией одной из них, а также провела открытый семинар для тех, кому никак не везет в любви. Мы же поговорили с ней про отношения, страх одиночества, созависимость — и составили топ советов блогера.


Выбирайте, а не перевоспитывайте

Отношения совсем не про то, что нужно обязательно прогибаться под партнера. Все зависит от мужчины, с которым женщина собралась эти отношения строить. Если она — сильная, независимая — вдруг захотела отношений с патриархальным мужчиной, то ей, скорее всего, придется играть по патриархальным правилам.

Если же это ей не подходит и женщина хочет партнерских отношений, то нужно изначально искать мужчину, который признает, что женщина — это личность со своими желаниями и амбициями, а не только набором «дом, кухня, спальня». Это человек, на которого никто не может накладывать какие-то обязательства, «потому что ты женщина», человек, которому нельзя говорить «это не твое бабское дело» и указывать, что делать.


Искать то, что вдохновляет вне отношений

Созависимость, если говорить простым языком, — это когда мы «утопаем» в отношениях, выстраивая их по определенному сценарию. Над ней нужно серьезно работать. В идеале — обратиться к психологу, ведь созависимость еще и разновидность психологической защиты, сформировавшейся в детстве. Поэтому справиться с этим самой порой сложно.

Но можно начать что-то делать и самостоятельно. Во-первых, прокачать свой эмоциональный интеллект. Для этой цели подойдет любая «профильная» книга или курс. Во-вторых, работать с самооценкой. Это значит понимать, кто я, что могу, чего хочу, и чувствовать землю под ногами. Вот это слагаемые хорошей самооценки. А не когда я смотрю на себя в зеркало и думаю: «Боже, какая красотка».

Самооценка — более сложный конструкт, который также нужно прокачивать, если у вас есть тенденция проваливаться в отношениях. Также важно, чтобы вне ваших отношений были вещи и занятия (как у женщины, так и у мужчины), которые вас вдохновляют, наполняют энергией. Походы в фитнес-клуб и к косметологу не считаются.


Ищите причины одиночества в себе

Многие неправильно трактуют понятие «счастье». Им кажется, что можно или быть счастливым, или быть несчастным. А у счастья просто есть разные уровни: с котом, с мужиком, с ребенком, с новой машиной и так далее. И каждому нужен свой.

Поэтому, конечно, можно быть счастливой и без отношений. Если, конечно, нет патологической необходимости с кем-нибудь сливаться. Но это не значит, что нужно от отношений отказываться. Если же вы отказываетесь от отношений, значит, у вас где-то произошел сбой. Чтобы это исправить, нужно определить, где именно он произошел. Для этого хорошо бы задаться вопросом: «А для чего мне мое одиночество? Отчего оно меня защищает?».

Если человек не хочет начинать новые отношения, потому что в предыдущих что-то не получилось, нужно понять, почему так произошло. Из-за выбора партнера, к примеру, или вашего поведения в отношениях. То есть нужно разобраться, что именно не получается, на каком этапе и что этому предшествовало.

При этом важно понимать, что быть одной — нормально. И если женщина этого боится, ей просто нужно повзрослеть. Это ведь страх из детства. Когда в тебе проявляется взрослый, появляется внутренний стержень, опора, и какое-то временное одиночество перестает казаться чем-то страшным.


Не бойтесь обращаться к психотерапевту

Какое-то время после завершения отношений мы можем пребывать в подавленном состоянии — это нормально. В этот период важно делать для себя что-то приятное, говорить себе, что все будет хорошо, читать отличные книги, смотреть добрые фильмы и каждый день наполняться какими-то приятными эмоциями.

Если же это состояние «ничего не хочу и не могу» сохраняется дольше нескольких месяцев, — это серьезный повод обратиться к психотерапевту. Ведь это может быть депрессия, которую сложно самостоятельно отличить от просто плохого настроения, а еще сложнее — в одиночку с ней бороться.


Встречаться с женатыми можно, но без ожиданий и претензий

Все зависит от того, чего вы хотите. Если вы хотите отношений именно с женатым мужчиной, то заводите такие отношения. Но без претензий на то, чтобы он ушел из семьи. Ну потому что если вам все-таки нужен мужчина свободный и готовый к созданию семьи с вами, странно начинать встречаться с женатым.

А вот от вашего поведения дальше мало что зависит. Если человек не хочет, например, разводиться с женой, то он не будет с ней разводиться. Ведь невозможно заставить его делать то, что он не хочет или не может. Мужчина не собака, и вы не имеете никакого морального права его дрессировать.

Это касается не только женатых или нерешительных мужчин — всех. Если вам нужен решительный мужчина, то и заводите отношения именно с таким. А если ваш партнер к таким не относится — оставьте его в покое. Не пытайтесь менять, к чему-то подталкивать. Вы же не хотите, чтобы ваш мужчина бегал и спрашивал: «Моя баба не хочет анального секса, как ее на это развести?».


Постарайтесь для начала понять не партнера, а себя

Если вы потеряли себя, нужно начать разговаривать — и в этом вам может здорово помочь психолог. Если же возможности его посещать нет, то узнавайте себя сами. Можно начать с наблюдений за тем, на что вы реагируете. Например, какие герои нравятся в фильмах, какие их качества. Возможно, что эти качества в той или иной степени свойственны и вам.

Есть такой хороший сериал «Невероятное». Он о девушке, которая обратилась в полицию после изнасилования, но ее под давлением заставили признаться в лжесвидетельствовании. Также девушку обязали ходить к психотерапевту, которая начинает с ней разговаривать о других людях и таким образом приводит к пониманию некоторых вещей в своей жизни, к пониманию себя. И вот этот прием можно использовать.

Важно понимать: для того чтобы строить счастливые отношения, нужно понимать себя и что вам нужно от жизни. Нужно заниматься своими делами, встречаться с друзьями, иметь увлечения. То есть у каждого из партнеров должна быть своя жизнь. Да и как иначе? На чем тогда эти отношения будут базироваться? Если девушка этого не понимает, ей нужно лечить голову.

 
Теги: Минск
 
 
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Ника Набокова - популярный российский блогер, психолог и автор провокационных книг об отношениях. Девушка приехала в Минск с презентацией одной из них, а также...
 
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