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Президент Туркмениcтана назвал народное средство от коронавируса

14.03.2020 07:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом гармалы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.





Лидер страны отметил, что на протяжении тысячелетий предки туркмен создали национальные методы борьбы с вредными привычками и профилактики различных инфекционных заболеваний. «Наши мудрые предки твердо следовали традиции: окуривание дымом гармалы во время важных событий», — сказал он.

Бердымухамедов подчеркнул, что сейчас традиция окуривания дымом гармалы, считающегося священным растением, продолжается. По его словам, дым этого растения препятствует проникновению в организм человека различных вирусов.

На данный момент в Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заболевания.
 
 
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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом...
 
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