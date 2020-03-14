«Случайно порвала штаны». Посмотрите на 17-летнюю минчанку, которая шпагатами удивляет TikTok

Источник материала: Tut.by

Дарья Денисова завела аккаунт в TikTok полтора года назад — а сейчас ролики с ее красивыми шпагатами набирают и по миллиону просмотров. GO.TUT.BY поговорил с 17-летней минчанкой о том, как охранники реагируют на гимнастические упражнения посреди торгового центра и чем хорошая растяжка помогает в соцсетях.



Фото из личного архива героини

«Могла пять дней не есть, а только пить соки»

Как легко догадаться по Дашиным видео, красивый шпагат у нее не просто так — занималась гимнастикой.

— Когда мне было три года, бабушка выбирала между балетом и cпортом — и выбрала последнее, о чем я совсем не жалею, — улыбается Даша. — Сначала, конечно, я мало что понимала, но чем старше становилась, тем больше любила гимнастику.