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«Случайно порвала штаны». Посмотрите на 17-летнюю минчанку, которая шпагатами удивляет TikTok

14.03.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дарья Денисова завела аккаунт в TikTok полтора года назад — а сейчас ролики с ее красивыми шпагатами набирают и по миллиону просмотров. GO.TUT.BY поговорил с 17-летней минчанкой о том, как охранники реагируют на гимнастические упражнения посреди торгового центра и чем хорошая растяжка помогает в соцсетях.


Фото из личного архива героини

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Как легко догадаться по Дашиным видео, красивый шпагат у нее не просто так — занималась гимнастикой.

— Когда мне было три года, бабушка выбирала между балетом и cпортом — и выбрала последнее, о чем я совсем не жалею, — улыбается Даша. — Сначала, конечно, я мало что понимала, но чем старше становилась, тем больше любила гимнастику.

@dashkaswit

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Дарья Денисова завела аккаунт в TikTok полтора года назад - а сейчас ролики с ее красивыми шпагатами набирают и по миллиону просмотров.
 
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