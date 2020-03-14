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Сегодня День числа пи. Что это такое и как отмечать

14.03.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 14 марта, не только день рождения Эйнштейна и годовщина смерти Хокинга, но и Международный день числа пи, неофициальный праздник, в честь которого надо испечь «пи-рог» (Pi Pie) и произнести хвалебную речь. Рассказываем, откуда взялся этот праздник.


Визуализация числа Пи от биоинформатика Мартина Крживинского

В чем смысл?

День числа пи — это неофициальный праздник, который отмечается любителями математики 14 марта в 1.59.26 в честь математической константы — числа пи.

Этот праздник придумал в 1988 году физик из Сан-Франциско, который заметил, что в американской системе записи дат 14 марта — 3/14 — и время 1.59.26 совпадает с первыми разрядами числа π = 3,1415926…

Самые ревностные празднуют в 1.59.26 дня (в 12-часовой системе), но те, кто придерживается 24-часовой системы, считают, что в этот момент часы показывают 13.59, и предпочитают отмечать праздник ночью.

Сегодня можно читать хвалебные речи в честь числа π и его роли в жизни человечества, рисовать антиутопические картины мира без π, испечь и съесть «пи-рог» (Pi pie) с изображением греческой буквы «пи» или с первыми цифрами самого числа, пить напитки и играть в игры, начинающиеся на «пи», решать головоломки и загадки, а также водить хороводы вокруг предметов, связанных с этим числом.

Кем был создатель Дня пи?


Ларри Шоу во время шествия в честь Дня пи. Источник: exploratorium.edu

День Пи был придуман 32 года назад физиком Ларри Шоу, сотрудником научного музея «Эксплораториум», что находится в Сан-Франциско. Из года в год этот ученый, провозглашенный «Принцем Пи», возглавлял праздничное шествие в стенах музея.

Ларри был очень интересным человеком, не только ученым, но и артистом. Он переехал вместе с родителями в область залива Сан-Франциско, когда ему было полтора года. Окончил среднюю школу Плезант-Хилл и получил степень бакалавра по физике в Рид-колледже в Портленде в 1961 году.

Именно в колледже он встретил будущую жену Кэтрин Адамс. Они поженились в 1963 году, у них родилось двое дочерей. Ларри и Кэтрин каждые семь лет проводили «повторную свадьбу», потому что «тело обновляется каждые семь лет».

Шоу работал в Национальной лаборатории им. Лоуренса и Калифорнийском университете в Беркли, в лаборатории космических наук, занимался физикой. В 1972 году он был принял на работу в музей «Эксплораториум» и посвятил всю свою жизнь его развитию. Он сам спроектировал и построил экспонаты, занимался разработкой программ для музыки и исполнительских искусств и работал со многими художниками-резидентами, помогая превратить их порой безумные идеи в успешные выставки.

В 1988 году, во время выездного совещания, Шоу стал обсуждать с коллегами загадки математических констант и выступил с идеей связать число пи, которое начинается с 3,14, с датой 3/14, или 14 марта. Вначале это должен был быть небольшой праздник только для персонала с поеданием пирогов. Но уже в следующем году на него в стенах музея приняли всех желающих.

Мероприятие стало ежегодным и проводилось даже тогда, когда музей закрыли из-за переезда. Его важной частью является парад, который начинается в 1.59 (13.59 по 24-часовой системе). В нем участвуют посетители, которые несут табличку с цифрой пи, едят пироги, в песне поздравляют Альберта Эйнштейна с днем рождения и творят другие веселые безумства.

Три десятилетия парад возглавлял лично Ларри Шоу в красной кепке с цифрами Дня пи — до самой своей смерти в августе 2017-го.

Вот как выглядело это шествие:

День Пи был признан национальным праздником в 2009 году и отмечается на международном уровне. Особенным стал 2015 год, когда отмечался «день пи века» — 14.03.15.

По мнению Шоу, этот праздник должен был сделать математику доступнее и интереснее для тех, кто испытывал проблемы с этим предметом в школе. Когда его спросили, испытывает ли он гордость от того, что его праздник отмечают во всем мире, Ларри ответил: «И да, и нет. Это не мое, это для всех. Я просто парень, который держит шест».

А что такое число пи?

Число пи — это математическая постоянная, равная отношению длины окружности к ее диаметру. Впервые число обозначил греческой буквой британский математик Джонс в 1706 году, а общепринятым оно стало после работ Леонарда Эйлера в 1737 году.

Число пи иррационально, то есть его значение не может быть точно выражено в виде дроби m/n, где m и n — целые числа. Его десятичное представление никогда не заканчивается и не является периодическим.

Кроме того, это трансцендентное число, то есть оно не может быть корнем какого-либо многочлена с целыми коэффициентами.

Жители древнего Вавилона считали число пи равным 3,125. В папирусе Ахмеса, датированном 1650 годом до нашей эры, говорится, что в Древнем Египте это число составляло 3,16045. Архимед в III веке до нашей эры определил пи как 3,1418. Китайский философ и ученый Чжан Хэн во II веке предложил для числа пи два эквивалента: примерно 3,1724 и 3,1622.

В 1949 году один из первых компьютеров, американский ЭНИАК, определил 2037 цифры, входящие в число пи. Для этого ему потребовалось 70 часов. В 1961 году американский математик Дэниел Шенкс на IBM 7090 рассчитал 100 000 знаков, а отметка в миллион была пройдена в 1973 году.

Забавно, что голландский математик Брауэр в первой половине XX века привел в качестве примера бессмысленной задачи поиск в десятичном разложении пи последовательности 0123456789 — по его мнению, нужная для этого точность никогда не будет достигнута. В конце XX века эта последовательность все же была обнаружена — она начинается с 17 387 594 880-го знака после запятой.

14 марта 2019 года, когда отмечался неофициальный праздник числа пи, компания Google представила данное число с 31,4 триллионами знаков после запятой. Вычислить его с такой точностью сумела сотрудница Google в Японии Эмма Харука-Ивао.

Как звучит число пи?

Блогер и пианист Дэвид Макдональд решил сыграть число пи, чтобы лучше его запомнить: ведь музыку он помнит лучше цифр. Для этого он взял последовательность цифр и назначил каждому из них ноту в гармонической тональности ля-минор (то есть 0 = ля, 1 = ля-диез, 2 = си и так далее). Затем добавил аккорды для левой руки и сыграл «Песню числа „пи“» до 122-го знака. Вот как это звучит:

 
 
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Сегодня, 14 марта, не только день рождения Эйнштейна и день смерти Хокинга, но и международный день числа пи.
 
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