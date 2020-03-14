«Нужно наслаждаться жизнью». Репортаж с Зыбицкой, где не боятся коронавируса

Источник материала: Tut.by

Уличные музыканты исполняют мировые хиты, собирая вокруг себя людей с камерами смартфонов и одноразовыми стаканчиками с напитками; из баров доносится громкая музыка; кое-где еще видны пустые столики и скучающие бармены, а где-то уже собираются компании на пятничные посиделки. Собака хватает брошенную кем-то бутылку от газировки и хозяйка помогает псу выкинуть ее в урну. За всем этим пристально наблюдает наряд милиции в составе трех человек. Кажется, что на Зыбицкой все спокойно в этот вечер пятницы, 13 марта. Про коронавирус здесь знают, но не считают его поводом сидеть дома.





Пока в Западной Европе закрывают бары и рестораны, ограничивают посещения общественных мест и отменяют массовые мероприятия, закрывают границы и по новостям показывают пустые улицы, в центре Европы все спокойно. На улице Зыбицкой, как и всегда, тусуется и отдыхает молодежь. Вечер. Пятница.

Возле одного из баров работницы банковской сферы Виктория, Дарья и еще одна Виктория решают, где провести остаток вечера. Девушки уже поели хинкали и сейчас прогуливаются по улице. Виктория рассказывает, что у нее есть антисептик для рук, которым она поделилась со своими подругами. Другая Виктория добавляет, что лучший антисептик сейчас — это не верить СМИ, которые, по ее мнению, только нагнетают обстановку вокруг коронавируса. Девушки говорят, что если людей и стало меньше в заведениях, то причина, скорее всего, в падении курса рубля.





Вечер пятницы на Зыбицкой в середине марта вряд ли чем-то отличается от такого же вечера год назад. Разве что погодой. Вот компания парней стоит в очередь за шаурмой, на пустых столиках в ресторане на Площади Свободы виднеются таблички «Reserved», парень с рюкзаком ждет кого-то на углу улицы, девушки фотографируют друг друга на фоне бара, в нескольких местах играют уличные музыканты, прогуливается наряд милиции.





Напротив пивного бара под фонарем парень с гитарой поет Pretty woman, его слушают около 20 человек. Среди них — студентки МГЛУ Анастасия, Алина, Виктория, Мария и Ольга. Новости о 27-ми зараженных коронавирусом в Беларуси не заставила их изменить свои планы на вечер пятницы. Девушки побывали в одном заведении и сейчас прогуливаются по улице. Признаются, что пользуются антисептиком и моют руки, но избегать контакта с людьми у них не получается: ездят в метро, ходят на занятия в университет.





— Чему быть — того не миновать, — говорят девушки. — Нужно наслаждаться жизнью.

Вверх по улице Герцена прогуливается пара с собакой. Заметив бутылку, собака так и норовит с ней поиграть, и хозяйка предлагает псу донести бутылку из-под газировки до урны, раз человек, который ее выбросил, этого не смог сделать. На крыльце одного из баров курят Алексей и Михаил.

— Особых опасений нет, — говорит Алексей. — Ну, а что делать? Дома сидеть? Свиной грипп пережили, птичий грипп пережили… С людьми все равно контактируешь, в магазин за продуктами ходишь.





Друзья обсуждают статистику о смертности от коронавируса и не причисляют себя к группе риска. Они выполняют рекомендации ВОЗ — чаще моют руки. Говорят, что пока не ощущают в своих ежедневных делах последствия пандемии коронавируса. Может потому, что пока это все где-то далеко от них.







К удаленной работе, в случае необходимости, готовы и Алексей с Дарьей, которые работают в IT-сфере. Говорят, что как раз в пятницу получили письмо от руководства, где говорилось о такой возможности. Молодые люди утверждают, что не боятся коронавируса, поэтому пришли сегодня вечером в бар. По словам Дарьи, вокруг этого вируса очень много шума, который, возможно, отвлекает от каких-то других важных событий. Ее друг шутит и рассказывает одну из конспирологических версий происходящего.





— Если не ходить на Зыбицкую, то и на работу не ходить? — задается вопросом девушка.

Алексей же отмечает, что если бы речь шла о каком-то мероприятии, где соберется 1−1,5 тысячи человек, он бы задумался. Но переживать из-за того, что ты пойдешь в бар, где будет 40−50 человек — он не станет. Главное, отмечают молодые люди, что нужно соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, чихать и кашлять в локоть или салфетку, не тереть лицо грязными руками.





Ближе к 10 часам вечера на улицах в Верхнем городе все больше людей.