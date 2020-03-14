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Мартен Фуркад: Пора прощаться. Спортсмен объявил о завершении карьеры

14.03.2020 08:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пятикратный олимпийский чемпион заявил, что его любовь к спорту не погасла.

Мартен Фуркад: Пора прощаться. Спортсмен объявил о завершении карьеры
Он отметил, что хотел бы и дальше самовыражаться в спортивной сфере
Французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Об этом он написал на своей странице в Facebook.


«Пора прощаться. Спасибо за путешествие», — сказал он.


Биатлинист заявил, что его страсть к спорту не изменилась. «Именно в этой (спортивной. — РБК) вселенной я хочу продолжать выражать себя, вкладываться, делиться», — отметил он. Фуркад поблагодарил свою семью, коллег, тренеров и поклонников во Франции, России, Германии, Норвегии, Чехии, Италии и в других странах за поддержку.

Последнее соревнование спортсмена пройдет в субботу в финском Контиолахти. Он будет участвовать в гонке преследования, пишет РБК.

Мартен Фуркад пять раз выигрывал Олимпийские игры по биатлону, а два раза получал серебряные медали. В феврале 31-летний спортсмен победил в мужской индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира. Он является 13-кратным чемпионом мира и семикратным обладателем Кубка мира.
 
 
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Пятикратный олимпийский чемпион заявил, что его любовь к спорту не погасла.
 
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