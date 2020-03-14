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Коронавирус: как не заразить пожилых родственников

14.03.2020 08:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возраст - один из главных факторов, влияющих на смертность при заболевании коронавирусом. Исследование, проведенное в Китае, где и появились первые зараженные Covid-19, показывает: чем старше человек, тем опаснее для него последствия коронавируса.

Коронавирус: как не заразить пожилых родственников
PABLO CUADRA/GETTY IMAGES
По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность при коронавирусе составляет около 3,5%, пишет bbc.com. Но эту цифру не стоит воспринимать как вероятность умереть от Covid-19. Специалисты в Китае пришли к выводу, что среди людей старше 80 лет смертность составила около 14,8%, в то время как у людей от 10 до 39 лет - 0,4%.

Кроме того, специалисты предполагают, что, поскольку многие переносят новую болезнь в легкой форме, они не обращаются к врачам и остаются неучтенными.

Поэтому соотношение между заразившимися и умершими может оказаться в разы меньше. Эксперты британского правительства, например, предполагают, что на деле средняя смертность от нового коронавируса будет около 1%.

Но для пожилых людей риск все же довольно велик. Так какие меры стоит предпринимать людям старшего возраста и их родственникам?

Маски и самолечение? Нет!

"Во-первых, не паниковать, спокойно относиться к данной обстановке. Что советуют делать? Мы, например, предпринимаем такие меры, как прием противовирусных препаратов. Мы их каждый год принимаем. Потом, если что-то действительно произойдет, нужны будут маски. Но пока жизнь абсолютно никак не изменилась", - говорит Русской службе Би-би-си пожилая москвичка Екатерина.

Она стоит посреди детской площадки и следит за маленьким ребенком, который играет с другими малышами и пытается забраться на горку, потом подбегает и теребит ее за руку.

Насчет эффективности обеих мер, о которых говорит Екатерина, у специалистов есть очень серьезные сомнения.


Противовирусными препаратами в России обычно называют лекарства, содержащие активное вещество умифеновир. Речь здесь может идти об "Арбидоле" и его аналогах - этот препарат появлялся в официальных рекомендациях властей Китая по лечению коронавируса.

Однако эффективность и безопасность этого препарата не доказана исследованиями, проведенными по международным стандартам.

Специалисты также скептически оценивают способность масок защитить от вирусов, распространяющихся воздушно-капельным путем. Кроме того, найти их в аптеках сейчас непросто.

Изоляция? Да! Но...

Би-би-си спросила у доктора Элизабетты Гроппелли, вирусолога и профессора лондонского университета Сент-Джордж, как защитить наиболее уязвимых людей пожилого возраста.

"Есть довольно простое правило: если вы старше 65 - оставайтесь дома, - говорил Гроппелли. - Основные способы защиты: ограничить близкие контакты с другими людьми и сохранять дистанцию при общении".

Коронавирус передается двумя способами: от человека к человеку или при контакте с поверхностями. Обычно, говорит Гроппелли, люди не задумываются о том, как часто они дотрагиваются до различных поверхностей в общественных местах.

Сейчас, считает вирусолог, важнее всего - начать замечать это и чаще задавать себе вопрос: действительно ли мне необходимо выйти в супермаркет или в банк?

"Мне постоянно присылают фотографии из Италии: на них видны объявления в супермаркетах, где сказано: если вам больше 65 лет, оставайтесь дома, позвоните нам по телефону, и наши волонтеры доставят вам еду, - рассказывает Гроппелли. - Это может быть сделано и в России. В Италии волонтеры появились именно из-за этой ситуации. И если в России их сейчас нет, не значит, что они не появятся".

И в России, по крайней мере, в больших городах, и в других странах Восточной Европы есть благотворительные организации и группы волонтеров, которые заботятся об одиноких стариках. В этой новой ситуации им надо только позаботиться о том, чтобы самим не стать разносчиками заразы.

Как не заразить?

"У нас нет вакцины или лекарства от коронавируса. И очень важно, чтобы мы сейчас позаботились о пожилых людях. Мы не должны их заражать", - напоминает доктор Гроппелли.

Она уточняет: нужно соблюдать меры предосторожности, но все же не стоит впадать в панику или паранойю.

Перед посещением пожилого родственника задайте себе два вопроса:

есть ли у меня температура (37,5 или выше)?
есть ли у меня сухой кашель?
"Но помните: изоляция не означает, что нужно просто закрыться дома и не выходить. Это значит, что стоит постоянно думать о том, что мы делаем", - заключает эксперт.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США советуют, что еще могут сделать люди для своих пожилых родственников:

узнайте, какие лекарства принимают ваши близкие, и уточните, сможете ли вы помочь им получить эти лекарства в случае необходимости
следите, достаточно ли у ваших близких еды
для пожилых людей стоит купить непортящиеся продукты, чтобы минимизировать походы в магазин

"Знаете, моя собственная бабушка умерла, когда ей было 94 года. В последние годы жизни она была маленькой и хрупкой старушкой, я ее навещала и приносила еду. И когда у меня была простуда, я, конечно, не приходила. Это разумный подход, которого следует придерживаться и сейчас", - советует Элизабетта Гроппелли.

А если старики живут вместе со всеми?

В Восточной Европе пожилые люди часто живут вместе с детьми и внуками. В этой ситуации контактов, конечно, избежать невозможно, но можно попытаться как-то сократить риск.


Итальянская газета La Repubblica на этой неделе составила список рекомендаций специалистов, как вести себя, если дома - заразившийся вирусом Covid-19. Некоторые из этих рекомендаций вполне применимы и в ситуации, когда кого-то из родственников надо особо поберечь.

Это, например, совет выделить этому родственнику отдельную и хорошо проветриваемую комнату, общаться с ним, надев медицинскую маску, а также регулярно, не реже раза в день, дезинфицировать все поверхности, к которым прикасаются члены семьи.
 
 
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Возраст - один из главных факторов, влияющих на смертность при заболевании коронавирусом. Исследование, проведенное в Китае, где и появились первые зараженные...
 
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