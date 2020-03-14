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Дело Втюрина: как бывший топ-чиновник Нацбанка брал взятки

14.03.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На судебном процессе против Андрея Втюрина председатель правления Белорусского межбанковского расчетного центра Феликс Касперович рассказал интересные подробности своего ареста в декабре 2018 года.

Дело Втюрина: как бывший топ-чиновник Нацбанка брал взятки
Ранее Феликс Касперович, председатель правления Белорусского межбанковского расчетного центра, рассказывал, что с 2007 года принимал откаты от представителей коммерческих структур за заключение договоров на поставки банковского программно-технического обеспечения, пишет Белсат. 

Обычно деньги он делил с Андреем Подгорным (заместителем начальника главного управления информационных технологий Нацбанка) – они с 2000-х вместе работали в Нацбанке. Одной из компаний, которая регулярно давала взятки банковским чиновникам, была ООО «Мобильный сервис». Согласно следствию, руководитель этой фирмы Владимир Жилин всего передал Касперовичу и Подгорному около $ 500 тысяч. 29 декабря 2018 года во время получения очередной взятки от «Мобильного сервиса» Касперовича арестовали.


Феликс Касперович. Фото — Facebook

На заседании 13 марта Касперович рассказал интересные подробности своего задержания. По словам бывшего чиновника Нацбанка, за четыре месяца до ареста он встретился с представительницей «Мобильного сервиса» Турчиной (обычно именно эта женщина передавала ему деньги от Жилина). Касперович, который в конце 2017 года перешел на работу в Белорусский межбанковский расчетный центр (БМРЦ), объяснил Турчиной, что их обычный порядок работы (откаты за контракты Нацбанка) сейчас уже неактуален и предложил приостановить отношения. Однако в декабре Турчина внезапно начала «бомбить» Касперовича предложениями «закрыть предыдущий период» – то есть передать еще одну взятку за прежние услуги.

Касперович сначала не хотел брать деньги.

«Прошли и прошли [этот период. – Belsat.eu]. Зарплаты сейчас нормальные, зачем к этому возвращаться», – пояснил в суде ходу своих мыслей Касперович.

Однако Турчина настаивала. Женщина даже пришла на работу к Касперовичу и написала ему записку: мол, она хочет встретиться и дать ему деньги. Касперович наконец согласился. «В итоге я здесь», – констатировал он на суде.


29 декабря 2018 года Турчина подъехала на собственном автомобиле к дому Касперовича. Представительница «Мобильного сервиса» хотела сразу рядом с домом передать деньги, но глава БМРЦ отказался и попросил подвезти его к родителям. Когда они подъехали к дому родителей Касперович Турчина передала ему две прозрачные пачки с деньгами (с $ 10 тысячами в каждой). Чиновник положил деньги в рюкзак и поднялся в квартиру родителей. В этот момент ему позвонила Турчина и попросила снова выйти на улицу, потому что хотела еще что-то сказать. Если Касперович вышел на улицу, его задержали работники КГБ.

Самой Турчиной среди обвиняемых нет. Напомним, в декабре 2018 года также были арестованы руководитель «Мобильного сервиса» Владимир Жилин и топ-менеджер Александр Бровко.

Что касается Касперовича, то он сразу после ареста написал явку с повинной на имя председателя КГБ Валерия Вакульчика, активно давал показания на других фигурантов дела, а потом заключил досудебное соглашение. Досудебное соглашение заключил и его соучастник Андрей Подгорный. Касперовича и Подгорного обвиняют в том, что, начиная с 2007 года они набрали откатов от различных коммерческих структур на общую сумму более чем $ 860 тысяч.


Деньги из взяток Касперович сразу переводил в банковские облигации. На момент ареста у него было облигаций на сумму 377 тысяч долларов. На заседании суда 13 марта представители прокуратуры также озвучили информацию об имуществе банковского чиновника: он имел две квартиры, дачу, автомобиль и гараж (еще две квартиры и автомобиль были зарегистрированы на жену). При этом свои квартиры Касперович покупал за счет кредитов, причем иногда льготных. Например, в 2000-х самый первый кредит он получил под 5% как человек «нуждающийся».
 
 
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На судебном процессе против Андрея Втюрина председатель правления Белорусского межбанковского расчетного центра Феликс Касперович рассказал интересные...
 
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