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Сегодня - родительская суббота Великого поста

14.03.2020 08:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во вторую субботу Великого поста, 14 марта, православные верующие поминают усопших, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».



Заупокойные богослужения в минских храмах по традиции начнутся накануне вечером — в пятницу, 13 марта, — с парастаса. В субботу же усопших будут поминать на литургии и Вселенской панихиде. Особо молиться об отошедших в мир иной станут также в 3-ю и 4-ю субботы Великого поста, то есть 21 и 28 марта. К тому же, напомним, каждый будний день совершаются литии — краткие заупокойные богослужения. Каков духовный смысл поминовения усопших в великопостный период?


— Усиленная молитва о них, во-первых, помогает нам осознать, что мы единая Церковь и путь поста совершаем вместе с окончившими земную жизнь братьями и сестрами во Христе. Торжество Пасхи — тоже праздник всей Церкви, — поясняет настоятель прихода в честь святителя Николая Японского протоиерей Павел Сердюк. — А во-вторых, христианин от купели обвенчан со смертью Христа, ставшей началом Воскресения. В таинстве Крещения звучат слова апостола Павла: «Все братья мы, крестившиеся во Христа Иисуса, и в смерть Его крестились». В таинстве Венчания слышим песнопения о святых мучениках, отдавших себя на казнь ради веры. В таинстве Евхаристии причащаемся Телом и Кровью Христовыми — и становимся участниками Тайной Вечери, на которой Господь устанавливает Новый Завет за день до Своего Распятия. То есть смысловой центр таинств Церкви, ее богослужений — Гроб Христов, из которого нам воссияла жизнь.

Справочно

В храмах принимают поминальные записки как на родительские субботы, так и на весь период Великого поста.
 
Теги: Минск
 
 
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Во вторую субботу Великого поста, 14 марта, православные верующие поминают усопших, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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