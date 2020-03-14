Сегодня - родительская суббота Великого поста









Заупокойные богослужения в минских храмах по традиции начнутся накануне вечером — в пятницу, 13 марта, — с парастаса. В субботу же усопших будут поминать на литургии и Вселенской панихиде. Особо молиться об отошедших в мир иной станут также в 3-ю и 4-ю субботы Великого поста, то есть 21 и 28 марта. К тому же, напомним, каждый будний день совершаются литии — краткие заупокойные богослужения. Каков духовный смысл поминовения усопших в великопостный период?









— Усиленная молитва о них, во-первых, помогает нам осознать, что мы единая Церковь и путь поста совершаем вместе с окончившими земную жизнь братьями и сестрами во Христе. Торжество Пасхи — тоже праздник всей Церкви, — поясняет настоятель прихода в честь святителя Николая Японского протоиерей Павел Сердюк. — А во-вторых, христианин от купели обвенчан со смертью Христа, ставшей началом Воскресения. В таинстве Крещения звучат слова апостола Павла: «Все братья мы, крестившиеся во Христа Иисуса, и в смерть Его крестились». В таинстве Венчания слышим песнопения о святых мучениках, отдавших себя на казнь ради веры. В таинстве Евхаристии причащаемся Телом и Кровью Христовыми — и становимся участниками Тайной Вечери, на которой Господь устанавливает Новый Завет за день до Своего Распятия. То есть смысловой центр таинств Церкви, ее богослужений — Гроб Христов, из которого нам воссияла жизнь.





Справочно





В храмах принимают поминальные записки как на родительские субботы, так и на весь период Великого поста.



