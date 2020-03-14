«Феминистки проклятые, вас просто никто замуж не берет!» 7 типажей мужчин, которые нас раздражают

Источник материала: Tut.by

Писать про хороших мужчин не так интересно, как рассуждать про тех, кто нас бесит. Тем более — вот они: встречаются на работе, в транспорте, в кафе и в Сети. Не стоит принимать слишком близко к сердцу, но сделать выводы — почему бы и нет. А дальше решайте сами, оставаться таким, как есть, или меняться к лучшему. Анна Златковская описала типажи мужчин, которые частенько раздражают женщин.

Типаж первый. Я очень сложный мужчина



Фото: facebook.com/leprumus

Ему сложно быть легким, адекватным и не роптать на то, что его мало кто понимает. Забавное — заработок тут не имеет значения. Этот типаж может оказаться мастером по ремонту обуви или айтишником. Главное, что космические корабли бороздят просторы его мозга, все время хочется что-то познать, но что именно — он, увы, сам не знает.

Цитирует умные книги, рассуждает про секс в туалете, на который никто не соглашается, избегает красивых и умных женщин: боится, что они захотят от него детей и отжать жилплощадь. Если спросить напрямую: «Эй, что с тобой не так»? — ответит честно: «Я просто очень сложный».

Этот кубик Рубика вам не собрать. Даже если вы попробуете заговорить цитатами Шопенгауэра или попытаетесь засунуть руку в карман его джинсов. Он в любом случае испугается и спрячется от вас за барной стойкой или в такси. А на прощание прошепчет: «Ну ты и пошлая». И это про Шопенгауэра, если что. Проблема таких парней в том, что они слишком много времени уделяют своим инфантильным фантазиям вместо того, чтобы попытаться принять эту жизнь такой, какова она есть. Со всеми ее банальностями: нестиранными носками и неисполненными мечтами, комплексами и несовершенствами.

Типаж второй. Жадина

Гиф: giphy.com

Но он так, конечно, не считает. На самом деле он просто очень расчетливый, экономный и бережливый. Он знает, что второе пирожное — это плюс 200 калорий к вашей попе, новое платье — того же цвета, что и прошлое, а в Анапе такое же Черное море, так зачем же тогда лететь в турецкий отель 5 звезд. Он точно помнит дни вашей зарплаты, а свою прячет на карточке «на черный день». У него три тетради с бухгалтерией, и там вписаны даже траты на бусики для вашей мамы, подаренные ко дню рождения. С одной стороны, ему действительно удается отложить на новенькую машину (хоть вы и питались одной гречкой), с другой стороны — спонтанности не про него. Даже веселый шабаш с друзьями планируется строго по графику, что уж говорить про свадьбу или рождение первенца.

Такие мужчины очень грустят, что дама в итоге сбегает из отношений, искренне недоумевая, а что не так-то?

Типаж третий. Недоступный мачо



Фото: kinopoisk.ru / Кадр из фильма «В ожидании чуда»

Этот аж искрит своей сексуальностью — даже светофоры гаснут при его появлении. Он, естественно, об этом знает: взгляд как у орла, походка Гагарина перед полетом. Каждую женщину одаривает пожирающим взглядом, обещающим незабываемый секс даже в лифте между первым и седьмым этажом. Дамы обольщаются и заигрывают, оголяя коленки.

Так что же так раздражает-то — спросите вы? А то, что обычно этот вид делится на подвиды. Первый — это женатики (без кольца на безымянном), которым просто хочется вспомнить, что они еще огого, но дальше дело не заходит. Вторые — это геи, которым, увы, приходится скрываться, а они же не виноваты, что так красивы. Третьи оказываются трепетными зайчиками, мечтающими о камине, собаке и детишках.

Поэтому после некоторого сближения с дамой этот персонаж начинает сканировать ее на предмет телесного и душевного здоровья, делает генетический анализ и выпытывает родословную до седьмого колена. Увы: женщины порой совсем не романтичны, им просто хочется секса — и не надо этих ваших сложностей.

Типаж четвертый. Влюбчивый, переменчивый



Скриншот из фильма «Мой король»

Сегодня он тебя любит и плачет от умиления, глядя на то, как ты спишь там в своей кроватке. Считает реснички, таскает мимозы в любое время года, иногда посвящает стихи. Встреча с ним поднимает самооценку, разглаживает морщины и убирает целлюлит.

Ты прекрасна — это все что он говорит, честное слово, почти божественный мальчик, если бы не одно «но». Вся эта магия длится максимум месяц. Потом он исчезает, не отвечает на звонки, появляется мысль, что с ним случилось нечто ужасное… На самом деле он просто полюбил другую и уже считает реснички на ее прекрасных глазах, в ее прекрасной постели. Та романтика, что он дарил, безусловно, приятна, но она становится абсолютно обесцененной, когда делится на десятки других женщин. Самое обидное: никогда так сразу и не поймешь, что перед тобой именно этот типаж ветреного самца.

Типаж пятый. Женоненавистник



Гиф: giphy.com

Самый странный типчик. Владея минимальными азами психологии, конечно, понимаешь, что все эти плевки в сторону женщин — покрытые пылью комплексы. Мама недоласкала, девушка обидела, высмеяли в школе за слишком худые ноги, в общем, бэкграунд имеется.

И все же та неприязнь, что он выплескивает, обычно настолько велика, что чувство жалости тут же рассасывается. Именно этот тип приходит писать в комментарии худым девушкам, что на кости не бросаются. Полным — что они жирные, бегом на велодорожку. Считает, что все женщины наряжаются только для него, такого замечательного, но вот беда, забыли спросить, как правильно это делать.

Если женщина говорит о равных правах, тут же кричит: «Феминистки проклятые, вас просто никто замуж не берет!». Он боится женщин, презирает, не понимает, как же стать наконец любимым — от того и столько злобы. Если такой герой попадается в Сети, это лечится баном. Хуже, если это ваш начальник или коллега. Честно говоря, придется потратить очень много усилий, чтобы доказать такому мужчине, что не все женщины коварны и опасны, — и не факт, что они оправданны. Но когда эта маска женоненавистничества спадает, под ней оказывается всего лишь обиженный ранимый мальчик, который очень нуждается в нежности.

Типаж шестой — быдломен



Скриншот из клипа Тимати «Баклажан»

Это они харкают тебе под ноги на остановке, слушают музыку на улице через колонку, чавкают попкорном в кинотеатре и курят в лифте. Мат для них — не оборот в речи, а сама речь, причем они не гнушаются громко вещать на детских площадках и в общественных заведениях. Мир стремительно меняется, а вот они, увы, нет. Неубиваемые тараканы, вызывающие только чувство брезгливости.

Им совершенно плевать на других людей, и в ответ понимают только один язык — язык силы. Правда, не всякая женщина, столкнувшись с таким субъектом, способна себя защитить. Да и, к сожалению, это никак не исправляет поведение и мышление. Ему ведь все «пучком», и нагадить в лифте — почти перформанс.

Ведь он считает себя королем Вселенной, к женщине относится как к инкубатору и домохозяйке, и тут главное — просто с ним не связываться. Хотелось бы, чтобы «гопничество» изжило себя как явление, но это уже проблема иного масштаба.

Типаж седьмой. Эстет

Фото: facebook.com/leprumus

Противоположность предыдущему персонажу — и вроде бы что тут плохого? Сейчас объясним, в чем дело. Он всегда придирается. К внешнему виду девушки, да и всех женщин вокруг. Там не тот каблук, там не та длина платья, там слишком много макияжа и цвет лака на ногтях подобран не в тон туфлям. Упрекает, если вы слишком громко смеетесь в магазине и ерзаете на стуле в театре. Просит не ругаться матом, даже если вы наступили на гвоздь голой пяткой. Умирает, если вдруг вы рассказали в компании его друзей пошлый анекдот. Нельзя курицу, рыбу и ребрышки кушать голыми руками (кстати, говорить слово «кушать» тоже нельзя), и помните про салфетку, и вот не надо размазывать это все по лицу… Сам образец чистоплотности и аккуратности, и ваш маникюр всегда проигрывает его ногтям. Милый, если рассматривать как экспонат. Или если нужно представить кого-то маме — она одобрит. Галантный, вежливый, знает, в какие эпохи творили Караваджо от Леже, а макароны всегда зовет пастой. В общем, каждая женщина чувствует себя рядом с ним мужиком, поэтому после двух свиданий сбегает по-английски. Вывода нет. Занудство не лечится. Ну или все-таки лечится, но мы пока не знаем лекарства.