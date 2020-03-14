Вороновский гортоп: от дров до грузоперевозок

Источник материала: Вороновская газета





По итогам работы за 2019 год Вороновский филиал государственного предприятия

«Гроднооблтопливо» занял первое место в области.

В третий раз коллектив предприятия стал лучшим в соревновании между филиалами в достижении высоких показателей финансово-экономического развития. Выполняет все пять доведенных показателей: рост выручки, рентабельность продаж, получение прибыли на одного работающего, отсутствие просроченной задолженности перед торфобрикетными заводами и выполнение мероприятий по снижению затрат. Работники филиала не просто сработали в плюс, но и смогли значительно обойти конкурентов. К примеру, выручка от реализации продукции, работ и услуг составила 1 797 тыс. рублей, или 111% к уровню 2018г.

Какие направления деятельности приносят наибольшую прибыль предприятию, рассказал директор Святослав Конон:

— Чтобы в нынешнее экономически сложное время оставаться на плаву, нужно постоянно заниматься поиском новых видов услуг для организаций и населения, изыскивать нестандартные пути решений в той или иной ситуации. К сожалению, основной вид деятельности — реализация топливных брикетов, дров и их разделка — нашему филиалу желаемых доходов не приносит. Сказываются комфортные зимы, в результате которых у людей остаются прошлогодние запасы брикета и дров. Да, из районного бюджета выделяются дотации на топливо, но они направлены на удешевление его стоимости населению. Например, закупка дров в лесхозе нам обходится в 28-29 рублей в зависимости от сортности древесины, а реализуем их населению по 9,23 рубля, разница компенсируется.

В текущем году проработали возможность удешевления стоимости доставки дров к заказчику в отдаленных точках района — Заболотском, Больтишском и Мисевичском сельских советах. На их территории нашли места для складирования и распиловки дров. Оттуда граждане могут забрать их своим транспортом либо эту услугу окажет филиал, только за счет уменьшения километража уже по более низкой цене.

Более 65% прибыли получаем не от основных видов услуг. На грузоперевозки заключены договоры с комбинатами хлебопродуктов, организациями, сельхозпредприятиями района и области. Можем доставлять населению песок, гравий, торфокрошку. Поставляем под заказ цемент, блоки, бордюр тротуарный, брусчатку, фундаментные блоки, шифер, кирпич, запасные части к сельскохозяйственной технике и машинам, моторные масла. Филиал является официальным дистрибьютером компании ООО «OEML», представляющей смазочные материалы марки «Favorit».

За свой груз наши клиенты могут быть спокойны. Отвечающие за грузоперевозки водители Владимир Вильбик и Игорь Дайлидко — надежные, ответственные люди. Областное руководство часто ставит их в пример водителям других филиалов.

Пользуется спросом и реализуемый нами товар. В филиале можно приобрести бытовую технику (холодильники, морозильники, газовые плиты и др.), комбикорма для откорма свиней и птицы, пеллеты и др. Кстати, бытовую технику можно купить в рассрочку на шесть месяцев без процентов. Для этого понадобится справка о доходах за три месяца.

Поскольку Вороновщина вошла в безвизовую зону, изучаем, какой товар пользуется спросом у соседей-литовцев. Например, хорошо востребованы топливные брикеты. Сейчас прорабатываем эстетический вид упаковки товара.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

Измененные телефонные номера предприятия: 4-55-01 (директор), 4-56-42 (касса), 4-56-52 (мастер участка), 4-56-89 (главный бухгалтер), 4-56-83 (экономист). По вопросам приобретения топлива обращаться по телефонам: 4-56-42, 4-56-52.

УНП 500830517.