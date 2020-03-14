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В Беларуси число инфицированных коронавирусом достигло 27 человек
14.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси уже 27случаев коронавируса. Один пациент в состоянии средней тяжести, у остальных – легкое или бессимптомное течение болезни. На этой неделе трое заболевших уже выздоровели. Их выписали из больницы, передает телеканал «МИР 24».
Минздрав Беларуси просит людей, которые возвращаются из стран, где свирепствует коронавирус,
«Инфекция находится под полным контролем, и все контакты прослежены. Система может отследить, откуда пришел вирус, и куда он делся. Страна находится в той категории стран, где
Вводить карантин в белорусских школах пока не будут. Специалисты подчеркивают – дети легко переносят вирус. Но в то же время пожилым, а они в группе риска, настойчиво советуют воздержаться от походов в места с большим скоплением людей.
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Вводить карантин в белорусских школах пока не будут. Специалисты подчеркивают – дети легко переносят вирус.
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