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В Беларуси число инфицированных коронавирусом достигло 27 человек

14.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси уже 27случаев коронавируса. Один пациент в состоянии средней тяжести, у остальных – легкое или бессимптомное течение болезни. На этой неделе трое заболевших уже выздоровели. Их выписали из больницы, передает телеканал «МИР 24».

Минздрав Беларуси просит людей, которые возвращаются из стран, где свирепствует коронавирус, не скрывать эту информацию. Из-за того, что всего один больной, приехавший из северной Италии, вовремя не сообщил о состоянии здоровья, пришлось госпитализировать больше 90 человек. Всех, кто с ним контактировал. В стране под медконтролем сейчас находятся 224 гражданина. Среди медработников заразившихся нет.

«Инфекция находится под полным контролем, и все контакты прослежены. Система может отследить, откуда пришел вирус, и куда он делся. Страна находится в той категории стран, где нет признаков местной передачи инфекции. И поэтому какие-то очень жесткие меры ограничительного характера на этой стадии не рекомендуются, просто потому что польза от них не превышает возможные негативные последствия», – заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.

Вводить карантин в белорусских школах пока не будут. Специалисты подчеркивают – дети легко переносят вирус. Но в то же время пожилым, а они в группе риска, настойчиво советуют воздержаться от походов в места с большим скоплением людей.



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Вводить карантин в белорусских школах пока не будут. Специалисты подчеркивают – дети легко переносят вирус.
 
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