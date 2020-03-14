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Антикороновирусный розыгрыш. Рассказываем, как арендовать электросамокат бесплатно

14.03.2020 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

14 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из 10 сертификатов на 30-минутные поездки на самокате. Счастливчикам он достанется бесплатно, победители будут объявлены 20 марта.


Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 10 сертификатов на 30-минутные поездки на самокате. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 19 марта, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 20 марта.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

На днях шеринг электросамокатов Eleven открыл новый сезон в 2020 году — в городе появились первые 100 самокатов. В честь этого мы решили провести антикороновирусный розыгрыш: во-первых, кататься на самокате уж точно полезнее, чем на метро, а во-вторых, на самокате ты едешь один и ни с кем не контактируешь. Единственная рекомендация для полного успеха — протереть руки антисептиком перед стартом поездки.

Если не хотите полагаться на удачу, можно арендовать электросамокат по стандартным ценам: 2 рубля за старт, 30 копеек за минуту поездки. В течение сезона Eleven протестирует разные модели оплаты: пакеты стартов и минут, гибкие тарифы (в зависимости от спроса). А в течение месяца у сервиса появятся новые функции: групповая поездка, когда с одного телефона можно арендовать до пяти самокатов, режим паузы для остановок на несколько минут, бронь двух самокатов до 15 минут, сканирование платежной карты.

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

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14 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из 10 сертификатов на 30-минутные поездки на...
 
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