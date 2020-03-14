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Антикороновирусный розыгрыш. Рассказываем, как арендовать электросамокат бесплатно
Источник материала: Tut.by
14 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из 10 сертификатов на
Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.
Итак, в розыгрыше участвуют 10 сертификатов на 30-минутные поездки на самокате. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 19 марта, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 20 марта.
На днях шеринг электросамокатов Eleven
Если не хотите полагаться на удачу, можно арендовать электросамокат по стандартным ценам: 2 рубля за старт, 30 копеек за минуту поездки. В течение сезона Eleven протестирует разные модели оплаты: пакеты стартов и минут, гибкие тарифы (в зависимости от спроса). А в течение месяца у сервиса появятся новые функции: групповая поездка, когда с одного телефона можно арендовать до пяти самокатов, режим паузы для остановок на несколько минут, бронь двух самокатов до 15 минут, сканирование платежной карты.
Участие в розыгрышах
Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».
Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.
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14 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из 10 сертификатов на 30-минутные поездки на...
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