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За насилие в отношении бывшей жены житель Каменца приговорен к 6 годам тюрьмы

14.03.2020 09:57 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Мало приятного в ситуации, когда после развода бывшие супруги остаются жить под одной крышей. Еще хуже, если один из них пьет. И совсем беда, если в пьяном угаре он начинает распускать кулаки, пытаясь научить жизни «бывшую». Не всякая женщина способна дать домашнему тирану отпор, и не каждая готова вынести сор из избы. Вызревает нарыв, который в любой момент может прорваться трагедией. Такой, которая едва не случилась в ноябре прошлого года в Каменце.

Наверняка когда-то, когда они только поженились, их многое объединяло. Теперь смотришь на них и понимаешь: ничего общего, полные противоположности. У Галины* высшее образование, хорошая работа и мягкий характер. Николай растерял весь потенциал профессионального роста, когда начал пить, последние 16 лет официально нигде не работает и стоит на учете у нарколога. Когда напьется, становится очень агрессивным. Много лет назад, устав от его бесконечного террора, Галина подала на развод и попыталась переселить его в дом в деревне. Да, без удобств, да, надо печку топить. Но жил бы человек самостоятельно, пил в свое удовольствие.

Не помогло. Николай вернулся, и жизнь вновь стала кошмаром. Если он и устраивался куда-то на подработку, то бывшей жене все равно не давал ни копейки. Зато требовал, чтобы на столе всегда была горячее, а в холодильнике – закуска. Проспавшись, вымогал деньги на новую выпивку. Когда его что-то не устраивало, скандалил и дрался.

«Может, если бы я пила с ним, было бы проще, – вытирая слезы, рассказывает Галина. – Сегодня поскандалили и подрались, завтра помирились. А я просто не могла каждый день видеть его пьяную рожу…»

Почему терпела?

Как обычно: стыдилась, боялась пересудов, не хотела выносить сор из избы. Опасалась, что в следующий раз будет еще хуже. Несколько раз, когда разъяренный «бывший» становился реально опасным, все же вызывала милицию. Те приезжали, составляли протокол, забирали Николая «протрезветь». На следующий день-второй тот приносил супруге извинения, и она… прощала. Почему? Чужая душа – потемки. Три года назад после очередного протокола она все же довела дело до суда. Николай был осужден по ч.1 ст.154 Уголовного кодекса Республики Беларусь (истязание) и приговорен к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение. То есть остался жить в ее доме, пить и скандалить. Пока не случился настоящий кошмар.

Вечером того дня Николай, как обычно, пришел домой пьяным. Заглянул на кухне в холодильник, достал и начал нарезать себе ножом зельц. Что такого обидного сказала ему Галина, зашедшая в тот момент на кухню, сам Николай вспомнить не смог. Может, попыталась отправить его спать на веранду. Может, посмотрела не так. Но следующий удар ножа пришелся уже не в зельц, а в ногу женщины, пропоров ее в длину на добрый десяток сантиметров и перерезав бедренную артерию. «Да я просто напугать хотел», – скажет он потом на следствии. Напугал, да еще как. Кровь хлынула потоком, Галина закричала и попыталась ее остановить. Попросила: «Скорую… Дай телефон…» Вместо этого Николай забрал ее мобильник и ключи от входной двери, выдернул из розетки стационарный телефон, чтобы она не могла никуда позвонить – и ушел, заперев дверь на ключ. «Не хотел, чтобы она вызвала милицию», – объяснил он в суде.

К приезду скорой все было в крови…

Каким-то чудом женщине удалось перетянуть ногу поясом от халата, доползти до розетки и включить телефон и позвонить в «скорую». А затем еще и добраться до окна, чтобы распахнуть его настежь. И только потом потеряла сознание. Прибывшая бригада «скорой», которой действительно пришлось проникать в дом через окно, нашла ее на полу практически без пульса. Вокруг все было залито кровью.

«Меня спасли наши врачи. Если бы не они, я бы просто умерла», – говорит Галина, и это правда. Бригада «скорой» приехала мгновенно, и все равно счет жизни шел на минуты. Реанимационные действия медикам пришлось начинать прямо там, в доме, потом срочно везти ее в больницу и вызывать из Бреста сосудистого хирурга. Операция длилась несколько часов, лезвием ножа были повреждены не только мягкие ткани и артерия, но и нервные окончания… Врачи справились. Галина выжила. Но пока лежала в больнице, четко поняла: по вине бывшего мужа она была на волосок от смерти и теперь уж точно никогда не сможет его простить.

Уголовное дело в отношении Николая рассматривал суд Каменецкого района. «Вы будете предъявлять к бывшему мужу гражданские иски о компенсации морального или материального ущерба?» – спросила судья.  «Ничего от него не хочу. Пусть просто исчезнет из моей жизни», – ответила женщина.

«Дайте химию какую-нибудь»

…И после всего, что случилось, Николай был уверен, что и на этот раз бывшая жена его простит, а суд проявит снисхождение. Находясь в изоляторе, писал оттуда Галине записки – нет, не с извинениями, а с просьбой принести теплые вещи или сигареты. Когда ему в суде предоставили последнее слово, даже и не очень старался выглядеть раскаявшимся. В сторону бывшей супруги бросил скупо: «Галя, извини». Судью попросил не лишать его свободы: «Дайте химию какую-нибудь». В его представлении нанести человеку смертельно опасную рану и оставить его умирать – не то преступление, что заслуживает более сурового наказания. И явно растерялся, когда услышал приговор. Даже переспросил судью: мол, не ослышался ли?

Суд под председательством Оксаны Шкель признал Николая виновным в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.147 УК Республики Беларусь (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни) и ч.2 ст. 154 УК (истязание, совершенное лицом, ранее судимым за истязание) и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.

По крайней мере, эти 6 лет Галина сможет жить без страха.

Елена ТРИБУЛЕВА.

*Имена героев изменены.

Фото носит иллюстративный характер.

За насилие в отношении бывшей жены житель Каменца приговорен к 6 годам тюрьмы

Author: Редактор сайта

За насилие в отношении бывшей жены житель Каменца приговорен к 6 годам тюрьмы

Редактор сайта

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Теги: Брест
 
 
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Мало приятного в ситуации, когда после развода бывшие супруги остаются жить под одной крышей. Еще Сообщение За насилие в отношении бывшей жены житель Каменца...
 
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