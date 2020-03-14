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Что будет с "Днем Воли" в Минске?
Источник материала: Партизан
Не отменят ли организаторы его проведение по примеру гродненцев?
"День волі — 2019"
11 марта гродненские организаторы "Дня Воли" отказались от проведения мероприятия после зафиксированного случая коронавируса в городе над Неманом. 12 марта этого года за ограничение массовых мероприятий выступило Министерство здравоохранения.
Что будет с "Днем Воли" в Минске? Не отменят ли организаторы его проведение по примеру гродненцев?
Как
"То, что Минздрав рекомендовал, это все хорошо, но у нас есть свой план, по которому мы и будем двигаться. Если будут какие-то изменения, мы сразу сообщим в СМИ".
"День Воли" в Минске планируется отпраздновать в воскресенье, 22 марта. Организаторы подали две заявки в Мингорисполком на проведение мероприятия, но до получения разрешения пока не вправе объявлять места, где планируют их провести. По словам Сигаева, ответа от городского руководства пока нет.
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Не отменят ли организаторы его проведение по примеру гродненцев?
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