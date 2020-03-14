ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что будет с "Днем Воли" в Минске?

14.03.2020 10:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Не отменят ли организаторы его проведение по примеру гродненцев?


"День волі — 2019" 

11 марта гродненские организаторы "Дня Воли" отказались от проведения мероприятия после зафиксированного случая коронавируса в городе над Неманом. 12 марта этого года за ограничение массовых мероприятий выступило Министерство здравоохранения.

Что будет с "Днем Воли" в Минске? Не отменят ли организаторы его проведение по примеру гродненцев?

Как сообщил Еврорадио один из заявителей митинга-концерта, первый заместитель председателя БСДП (Грамада) Алексей Сигаев, организаторы мероприятия "самостоятельно отменять ничего не будут":

"То, что Минздрав рекомендовал, это все хорошо, но у нас есть свой план, по которому мы и будем двигаться. Если будут какие-то изменения, мы сразу сообщим в СМИ".

"День Воли" в Минске планируется отпраздновать в воскресенье, 22 марта. Организаторы подали две заявки в Мингорисполком на проведение мероприятия, но до получения разрешения пока не вправе объявлять места, где планируют их провести. По словам Сигаева, ответа от городского руководства пока нет.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не отменят ли организаторы его проведение по примеру гродненцев?
 
Новости дня
Новости разные
 
Антикороновирусный розыгрыш. Рассказываем, как арендовать электросамокат бесплатно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика