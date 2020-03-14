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Закрытие границ, школ, магазинов. Какие страны вводят режим ЧС из-за коронавируса

14.03.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Из-за угрозы распространения коронавируса многие страны принимают серьезные меры: закрывают границы, ограничивают передвижение внутри страны, приостанавливают работу торговых центров и зведений общепита. Отметим, что в Беларуси не планируют закрывать границы и вводить карантин в школах. Какие страны уже ввели режим ЧС — в материале.

Закрытие границ, школ, магазинов. Какие страны вводят режим ЧС из-за коронавируса

Фото: Reuters

  • В Италии с 10 марта ввели карантин. Передвижения по стране возможны только при наличии веских причин: по работе или по состоянию здоровья. В стране запретили все массовые мероприятия, закрыты школы и университеты, магазины (кроме продуктовых), бары и рестораны. Ограничительные меры приняты до 3 апреля.

  • Греция, Швеция, Австрия закрыли учебные заведения, ввели ограничения на массовые мероприятия.

  • Власти Израиля ввели двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну. Граждане Беларуси, намеревающиеся посетить Израиль, начиная с 12 марта, должны за 5 дней до визита направить запрос в адрес посольства Израиля в Беларуси. Иностранные граждане, въезжая в Израиль, должны доказать, что у них есть возможность нахождения в режиме изоляции в течение двух недель.

  • Правительства Словакии и Венгрии объявили чрезвычайные положения. Венгрия закрывает учебные заведения, вводит запрет на проведение массовых мероприятий, строгий контроль на австрийской и словенской границах и запрет на поездки в Венгрию из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана.

  • Чехия с 16 марта полностью закрывает свои границы. Страна запрещает въезд на свою территорию всем иностранцам, за исключением тех, у кого есть разрешение на постоянное или временное пребывание в стране. Кроме того, всем жителям страны запрещается покидать ее. На примере Чехии рассказываем, как действовать белорусам, оказавшимся в стране с закрытыми границами.

  • С 16 марта во Франции закроют сады, школы и университеты «до дальнейшего уведомления». При этом назначенные на 15 и 22 марта муниципальные выборы отменять не будут. Президент страны Эммануэль Макрон призвал французов ограничить поездки (только в случае острой необходимости).

  • В Норвегии с 12 марта ввели 14-дневный карантин для всех, кто после 27 февраля вернулся и возвращается не из стран Скандинавии. Туристам рекомендуют пока не приезжать в Норвегию, иначе они рискуют попасть в такой же 14-дневный карантин.

  • Страны Прибалтики также заявили о режиме ЧС. В Латвии обучение в школах и вузах будет проходить удаленно. Детские сады смогут посещать только те дети, родители которых не посещали затронутые новым коронавирусом страны и не контактировали с такими лицами. Запрещаются все публичные мероприятия численностью свыше 200 человек. Правительство призывает граждан не выезжать за пределы страны. В Эстонии чрезвычайные меры продлятся до 1 мая. Приостановлена продажа билетов на популярные круизные рейсы по маршруту Таллин — Стокгольм — Таллин, в аэропортах и портах устанавливается санитарный контроль, закрываются музеи и кинотеатры, запрещаются массовые мероприятия. В Литве с 13 марта на пять недель закрывают все образовательные учреждения и публичные места развлечений, будет остановлена работа столичных музеев, кинотеатров, спортклубов и прочих мест развлечений.

  • Армения с 13 марта закрывает на карантин все образовательные учреждения, как долго продлится карантин, пока неизвестно.

  • В Казахстане запрещены все массовые мероприятия. Отменили военный парад, посвященный 75-летию Победы, и мероприятия по празднованию Наурыза. Школьников с 16 марта отправляют на каникулы до 5 апреля. Вузы переводят на дистанционное обучение. Студентов из Казахстана, которые приехали в Беларусь на учебу, отзывают домой.

  • Польша вводит запрет на въезд для иностранцев с 15 марта. В стране ограничивают деятельность торговых центров, заведений общепита, запрещаются массовые мероприятия с участием более 50 человек.

  • 13 марта границу для иностранцев закрыла еще одна соседка Беларуси — Украина. Там ограничения вводятся пока на две недели. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробнее о принимаемых мерах. Почитайте, что делать туристам, которые планировали улететь на отдых из Киева?

  • Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно. Страна также на время прекратит пропуск через границу граждан Италии. Москва и Санкт-Петербург объявили об ограничении массовых мероприятий.

  • Власти Турции предложили отелям начать туристический сезон не в марте, а в конце апреля. Они обещают поддержать турбизнес, который понесет из-за этого потери.

  • Кипр с 15 марта на две недели закроет въезд для иностранцев, которые не имеют аккредитации в этой стране. Ограничения не затронут граждан ЕС или третьих стран, которые законно проживают или работают на территории Кипра, являются членами дипломатического корпуса, либо приезжают в страну по неотложным профессиональным обязанностям при условии, что получили разрешение от соответствующего министерства, а также студентов.

  • В США президент Дональд Трамп 13 марта объявил общенациональный режим ЧС в стране. Объявление режима ЧС позволит направить для борьбы с эпидемией 50 млрд долларов. С 13 марта США на месяц закрывают въезд из Европы.

 
 
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