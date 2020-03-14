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Новая напасть: глобальное потепление будет угрожать 1,2 миллиарда человек

14.03.2020 10:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек.



К такому выводу пришли исследователи из Ратгерского университета в США, сообщает РИА Новости.

При повышении глобальной температуры на 1,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи экстремальная жара настигнет районы, в которых сейчас проживают 500 миллионов человек. Если показатель увеличится на два градуса — пострадают 800 миллионов человек. Если температура воздуха повысится на три градуса, что возможно уже к 2100 году, перегреву будут подвержены 1,2 миллиарда человек.

При этом планета уже нагрелась примерно на 1,2 градуса выше уровня конца XIX века.
 
 
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Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают...
 
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