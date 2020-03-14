|
Новая напасть: глобальное потепление будет угрожать 1,2 миллиарда человек
Источник материала: Партизан
Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек.
К такому выводу пришли исследователи из Ратгерского университета в США, сообщает РИА Новости.
При повышении глобальной температуры на 1,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи экстремальная жара настигнет районы, в которых сейчас проживают 500 миллионов человек. Если показатель увеличится на два градуса — пострадают 800 миллионов человек. Если температура воздуха повысится на три градуса, что возможно уже к 2100 году, перегреву будут подвержены 1,2 миллиарда человек.
При этом планета уже нагрелась примерно на 1,2 градуса выше уровня конца XIX века.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)