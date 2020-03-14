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В Толочинском районе Toyota съехала в кювет, погиб водитель
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 марта примерно в пять вечера в Толочинском районе произошла смертельная авария.
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Водитель погиб, пассажиры не пострадали. По факту ДТП ведётся проверка.
На неделе авария случилась в Дрогичинском районе.
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Новости Беларуси. 13 марта примерно в пять вечера в Толочинском районе произошла смертельная авария. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 40-летний житель...
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