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Гродно засыпало снегом
Источник материала: Партизан
Сегодня, 14 марта, с 7 утра температура воздуха опустилась ниже 0°C, в результате чего дождь превратился в снег. На дорогах Гродненского района гололедица, мокрый снег и метель.
Фото Инстаграм, Сергей Бекиш
Осложняет ситуацию сильный ветер, из-за которого на проезжую часть упало несколько деревьев, сообщает ГАИ Гродно.
Все необходимые службы проинформированы, организована ликвидация погодных осложнений.
В четверг в Гродно гремел гром и сверкали молнии: в областном центре шел ливень. Сегодня утром гродненцы проснулись и не поверили своим глазам. Город засыпало снегом. Напомним, этой аномальной зимой его практически никто не видел, пишет гродненский
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Сегодня, 14 марта, с 7 утра температура воздуха опустилась ниже 0°C, в результате чего дождь превратился в снег. На дорогах Гродненского района гололедица, мокрый снег...
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