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Гродно засыпало снегом

14.03.2020 10:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня, 14 марта, с 7 утра температура воздуха опустилась ниже 0°C, в результате чего дождь превратился в снег. На дорогах Гродненского района гололедица, мокрый снег и метель.


Фото Инстаграм, Сергей Бекиш

Осложняет ситуацию сильный ветер, из-за которого на проезжую часть упало несколько деревьев, сообщает ГАИ Гродно.

Все необходимые службы проинформированы, организована ликвидация погодных осложнений.

В четверг в Гродно гремел гром и сверкали молнии: в областном центре шел ливень. Сегодня утром гродненцы проснулись и не поверили своим глазам. Город засыпало снегом. Напомним, этой аномальной зимой его практически никто не видел, пишет гродненский Блог s13
 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня, 14 марта, с 7 утра температура воздуха опустилась ниже 0°C, в результате чего дождь превратился в снег. На дорогах Гродненского района гололедица, мокрый снег...
 
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