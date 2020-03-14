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Основатель Microsoft Билл Гейтс покинул совет директоров компании
14.03.2020 10:42 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Билл Гейтс (Фото: Sandrine Thesillat / imago-images.de / Global Look Press)
Через две недели после того, Билл Гейтс призвал мировые правительства и бизнес выделить на борьбу с короновирусом миллиарды долларов, основатель Microsoft покинул Совет директоров компании, чтобы заняться благотворительностью в сфере здравоохранения.
О том, что Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft он сообщил на своей странице в LinkedIn. Гейтс также сообщил, что уйдет из состава совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway.
При этом основатель корпорации и один из богатейших людей планеты (Forbes поместил его на второе место, оценив состояние бизнесмена в 103,6 млрд долларов), не совсем уходит от дел. Корпорация сообщает, что Билл Гейтс продолжит работу в компании в качестве советника Наделлы и других руководителей Microsof.
Пока не известно, будет ли будущая благотворительная деятельность миллиардера нацелена именно на борьбу с короновирусом.
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Через две недели после того, Билл Гейтс призвал мировые правительства и бизнес выделить на борьбу с короновирусом миллиарды долларов, основатель Microsoft покинул...
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