Основатель Microsoft Билл Гейтс покинул совет директоров компании

Источник материала: Ежедневник

Билл Гейтс (Фото: Sandrine Thesillat / imago-images.de / Global Look Press)

Через две недели после того, Билл Гейтс призвал мировые правительства и бизнес выделить на борьбу с короновирусом миллиарды долларов, основатель Microsoft покинул Совет директоров компании, чтобы заняться благотворительностью в сфере здравоохранения.

О том, что Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft он сообщил на своей странице в LinkedIn. Гейтс также сообщил, что уйдет из состава совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway.



Эту информацию подтвердила и сама компания. В официально сообщении Microsoft говорится, что Билл Гейтс намерен уделять больше времени благотворительной деятельности в сфере здравоохранения, образования и борьбы с изменениями климата, пишет РБК.

При этом основатель корпорации и один из богатейших людей планеты (Forbes поместил его на второе место, оценив состояние бизнесмена в 103,6 млрд долларов), не совсем уходит от дел. Корпорация сообщает, что Билл Гейтс продолжит работу в компании в качестве советника Наделлы и других руководителей Microsof.



Интересно, что Билл Гейтс решил отойти от дел и заняться благотворительностью в сфере здравоохранения через две недели после того, как в своей статье для New England Journal of Medicine он высказал мнение, что мировые правительства и бизнес должны выделить на борьбу с короновирусом миллиарды долларов.

Пока не известно, будет ли будущая благотворительная деятельность миллиардера нацелена именно на борьбу с короновирусом.