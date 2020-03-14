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Основатель Microsoft Билл Гейтс покинул совет директоров компании

14.03.2020 10:42 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Билл Гейтс (Фото: Sandrine Thesillat / imago-images.de / Global Look Press)

Через две недели после того, Билл Гейтс призвал мировые правительства и бизнес выделить на борьбу с короновирусом миллиарды долларов, основатель Microsoft покинул Совет директоров компании, чтобы заняться благотворительностью в сфере здравоохранения.

О том, что Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft  он сообщил  на своей странице в LinkedIn. Гейтс также сообщил, что уйдет из состава совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway.

Эту информацию подтвердила и сама компания. В официально сообщении Microsoft  говорится, что  Билл Гейтс намерен уделять больше времени благотворительной деятельности в сфере здравоохранения, образования и борьбы с изменениями климата, пишет РБК.  

При этом основатель корпорации и один из богатейших людей планеты (Forbes поместил его на второе место,  оценив состояние бизнесмена в 103,6 млрд долларов), не совсем уходит от дел.  Корпорация сообщает, что Билл Гейтс продолжит работу в компании в качестве советника Наделлы и других руководителей Microsof.

Интересно, что Билл Гейтс  решил отойти от дел и заняться благотворительностью в сфере здравоохранения через две недели после того, как в своей статье для New England Journal of Medicine он высказал мнение, что мировые правительства и бизнес должны выделить на борьбу с короновирусом миллиарды долларов.

Пока не известно, будет ли будущая благотворительная деятельность миллиардера нацелена именно на борьбу с короновирусом.  

 
 
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Через две недели после того, Билл Гейтс призвал мировые правительства и бизнес выделить на борьбу с короновирусом миллиарды долларов, основатель Microsoft покинул...
 
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