|
Фотофакт: Арина Соболенко на этой неделе я - модель
Источник материала: Партизан
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко рассказала, чем занимается во время вынужденной паузы. Теннисный сезон приостановлен из-за вспышки коронавируса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко рассказала, чем занимается во время вынужденной паузы. Теннисный сезон приостановлен из-за вспышки коронавируса.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)