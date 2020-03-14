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C кем связались: президент Туркменистана вновь наехал на белорусских строителей Горлыкского ГОК

14.03.2020 10:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил Лебапский велаят и проконтролировал работу Гарлыкского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений, передает госинформагентство ТДХ.

Глава Туркменистана выразил крайнее недовольство состоянием и нерентабельностью ГОКа, возложив всю вину за это на подрядчика проекта – белорусское ОАО «Белгорхимпром». Строгий выговор с последним предупреждением при этом был объявлен Ныязлы Ныязлыеву – главе госконцерна «Туркменхимия», выступившего заказчиком строительства комбината.

Гарлыкский ГОК, стоимость которого составила $1,1 млрд, был построен в марте 2017 года, но за три года так и не был выведен на проектную мощность. По данным на конец 2018 года комбинат производил продукции чуть более 2% от запланированного ежегодного объема удобрений.

«Туркменхимия» и «Белгорхимпром» возлагают друг на друга вину за простой предприятия и намерены решать спор в судебном порядке.
 
 
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Президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил Лебапский велаят и проконтролировал работу Гарлыкского горно-обогатительного комбината по производству калийных...
 
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