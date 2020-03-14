ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАЗ поставит в Санкт-Петербург 100 автобусов

14.03.2020 12:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В один из автобусных парков северной столицы России прибыли первые пять белорусских автобусов-«гармошек» МАЗ-216, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе предприятия.



Все автобусы будут низкопольные, дизельные, экологического стандарта ЕВРО-5 с аппарелью для инвалидов. Общая вместимость — не менее 100 человек. Салоны оборудованы, как минимум, 26 сидячими местами, из них 4 для лиц с ограниченной мобильностью (на низком полу и с подлокотниками), а также два с откидными местами на накопительной площадке.


Автобусы оснащены АКПП, системами СЭКОП (система электронного контроля оплаты проезда), кондиционирования (как кабины водителя, так и салона), информирования пассажиров. Последняя состоит из электронных маршрутоуказателей снаружи и медиакомплексов внутри, Wi-Fi роутеров, а также USB-разъемов.

Все автобусы окрашены в лазурный цвет.

Оставшаяся часть техники по условиям контракта должна быть поставлена до 31 марта 2020 года.

Фото предоставлено пресс-службой МАЗ
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В один из автобусных парков северной столицы России прибыли первые пять белорусских автобусов-«гармошек» МАЗ-216, рассказали корреспонденту агентства...
 
Новости дня
Новости разные
 
Последние исследования ученых: “Коронавирус живет в дыхательных путях до 37 дней”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика