Источник материала: Mir24.TV Belarus

Никто не забыт. В Беларуси создадут электронную «Народную летопись Великой Отечественной войны", сообщает телеканал «МИР 24».

«Мы призываем всю самую широкую общественность, всех граждан Республики Беларусь, всех желающих – тех, у кого есть воспоминания, фотографии, какие-то книги, издания и прочее, связанные с событиями ВОВ – присылать их сюда, к нам в Академию наук Беларуси, в Институт истории. На базе отдела военной истории, будет создан специальный сектор, который будет создавать электронную базу этих данных», – сказал директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович.