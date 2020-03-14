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В Беларуси создадут электронную «Народную летопись» Великой Отечественной

14.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Никто не забыт. В Беларуси создадут электронную «Народную летопись Великой Отечественной войны", сообщает телеканал «МИР 24».

«Мы призываем всю самую широкую общественность, всех граждан Республики Беларусь, всех желающих – тех, у кого есть воспоминания, фотографии, какие-то книги, издания и прочее, связанные с событиями ВОВ – присылать их сюда, к нам в Академию наук Беларуси, в Институт истории. На базе отдела военной истории, будет создан специальный сектор, который будет создавать электронную базу этих данных», – сказал директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович.

В Беларуси сейчас более 8,5 тысяч мемориалов и памятников, 180 курганов Славы. Работа по сохранению памяти Великой Отечественной – это важная часть политики государства.



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Академия наук призывает всех граждан присылать воспоминания, фотографии, книги, издания, связанные с событиями ВОВ.
 
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