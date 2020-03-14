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В Беларуси создадут электронную «Народную летопись» Великой Отечественной
14.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Никто не забыт. В Беларуси создадут электронную «Народную летопись Великой Отечественной войны", сообщает телеканал «МИР 24».
В Беларуси сейчас более 8,5 тысяч мемориалов и памятников, 180 курганов Славы. Работа по сохранению памяти Великой Отечественной – это важная часть политики государства.
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