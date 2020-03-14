Последние исследования ученых: “Коронавирус живет в дыхательных путях до 37 дней”

Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet. Выводы медиков основаны на анализе течения болезни у 191 пациента из двух больниц в Ухане, откуда и началась пандемия коронавируса. В одном случае РНК вируса была обнаружена в пробе дыхания пациента спустя 37 дней после заражения. А самый малый выявленный срок жизни вируса в человеческом организме - 8 дней. При этом медианное значение выборки - 20 дней. То есть в большинстве изученных случаев коронавирус жил в организме человека больше двух недель, которые отводят власти разных стран на карантин.





В среду были опубликованы и результаты американского исследования, которое также подтверждает высокую живучесть коронавируса не только в организме человека, но и за его пределами. В воздухе COVID-19 жизнеспособен в течение трех часов, а на различных поверхностях он живет до трех суток. Так, на меди и картоне коронавирус жизнеспособен 4 часа и 24 часа соответственно. А на пластике и стали - до 72 часов, пишет The Daily Mail.





Однако ученые подчеркивают, что у них нет данных о том, был ли кто-то заражен коронавирусом именно через контакт с пластиковой или иной загрязненной поверхностью. Однако "теоретически это возможно", говорит руководитель группы, проводившей исследование, Нильтье ван Дормален (Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний).





Исследование проводилось в лаборатории Rocky Mountain Национального института здравоохранения в Гамильтоне (штат Монтана) учеными из Национального института здравоохранения, Принстонского университета и Калифорнийского университета (Лос-Анджелес) при финансировании со стороны правительства США и Национального научного фонда.





Профессор микробиологии Джорджтаунского университета Джули Фишер отметила, что получены очень важные результаты, на основе которых каждый должен сделать определенные выводы и изменить свой образ жизни и привычки. "Нам нужно мыть руки, осознавать, что зараженные могут загрязнять поверхности, и держать руки подальше от лица", - сказала она.





По словам Нильтье ван Дормалена, ученые еще изучают, насколько эффективны те или иные способы очистки поверхностей, пишет MarketWatch. Однако различные дезинфицирующие растворы, вероятно, убивают коронавирус.





Еще одно исследование, проведенное в Германии, показало, что именно в ранний период практически бессимптомного протекания болезни контакт с зараженными наиболее опасен. Поэтому даже слабый кашель и появление легкого недомогания являются вескими причинами для помещения человека в карантин, а не только повышенная температура тела.