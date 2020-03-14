Лукашенко: День Конституции стал символом свободы и независимости белорусского народа

interfax.by «Этот праздник стал символом свободы и независимости белорусского народа, многовекового пути развития государства и общества на нашей земле», - отметил Лукашенко в поздравительном послании, опубликованном пресс-службой президента в субботу, пишет





«Преемственность национальных правовых традиций, использование лучших достижений мирового законодательного опыта нашли отражение в Конституции. Ее принятие определило главные цели нашей новейшей истории. Истории, в которой права и свободы граждан приобретают приоритетное значение, а люди и справедливое к ним отношение становятся главной ценностью», - обратил внимание глава государства.









«Соблюдая нормы Основного закона, мы обеспечиваем слаженную и эффективную работу всех ветвей власти, согласие в обществе, построение конкурентоспособной экономики, проведение эффективной социальной политики, направленной на создание благоприятных условий для достойного развития каждого человека», - подчеркнул Лукашенко.





По случаю праздника президент пожелал согражданам крепкого здоровья и счастья, «а нашей суверенной Беларуси - мира и процветания», проинформировали в пресс-службе.





День Конституции Республики Беларусь - государственный праздник, который отмечается ежегодно в стране 15 марта, согласно указу президента страны от 26 марта 1998 года №157.



