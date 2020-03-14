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Лукашенко: День Конституции стал символом свободы и независимости белорусского народа

14.03.2020 13:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Конституции.

«Этот праздник стал символом свободы и независимости белорусского народа, многовекового пути развития государства и общества на нашей земле», - отметил Лукашенко в поздравительном послании, опубликованном пресс-службой президента в субботу, пишет interfax.by

«Преемственность национальных правовых традиций, использование лучших достижений мирового законодательного опыта нашли отражение в Конституции. Ее принятие определило главные цели нашей новейшей истории. Истории, в которой права и свободы граждан приобретают приоритетное значение, а люди и справедливое к ним отношение становятся главной ценностью», - обратил внимание глава государства.


«Соблюдая нормы Основного закона, мы обеспечиваем слаженную и эффективную работу всех ветвей власти, согласие в обществе, построение конкурентоспособной экономики, проведение эффективной социальной политики, направленной на создание благоприятных условий для достойного развития каждого человека», - подчеркнул Лукашенко.

По случаю праздника президент пожелал согражданам крепкого здоровья и счастья, «а нашей суверенной Беларуси - мира и процветания», проинформировали в пресс-службе.

День Конституции Республики Беларусь - государственный праздник, который отмечается ежегодно в стране 15 марта, согласно указу президента страны от 26 марта 1998 года №157.
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Конституции.
 
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