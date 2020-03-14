«Белавиа» отменила рейсы более чем в 20 стран

Источник материала: Аргументы и факты

Авиакомпания «Белавиа» предупредила об отмене ряда рейсов из-за эпидемии коронавируса в мире. Полностью отменены рейсы в Украину, Польшу и на Кипр. В частности, в Киев, Львов, Харьков и Одессу полеты из Минска приостановлены с 17 по 31 марта 2020 года. В Ларнаку – с 15 по 30 марта, в Варшаву – с 15 по 27 марта.

В компании отметили, что возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.

«Обратиться в службу поддержки авиакомпании по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года, не нужно делать это прямо сейчас, все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. У вас есть несколько месяцев, чтобы обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз», – говорится в сообщении «Белавиа».

Напомним, ранее были временно прекращены все полеты в Италию. Также ограничено число рейсов в Израиль, Азербайджан, Армению, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грузию, Казахстан, Латвию, Литву, Молдову, Россию, Сербию, Туркменистан, Украину, Швейцарию, Швецию, Финляндию, Францию, Чехию, Эстонию.