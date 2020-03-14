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Ситуация под контролем. Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко

14.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Ситуация под контролем. Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко

В нынешнюю субботу с самого раннего утра напомнила о себе несостоявшаяся зима сильным снежным залпом и ветром с северо-запада области. Владимиру Дешко, как председателю комиссии по ЧС при облисполкоме, доложили, каких бед натворила стихия и какие меры приняты. Он отметил, что в течение нескольких часов оперативно сработали все службы – МЧС, дорожники, коммунальники, энергетики.

Первый звонок на прямую линию был из Гродно, где на одной из улиц частного жилого сектора из-за сильного ветра была прекращена подача электроэнергии в дома. Дежурившие на прямой линии представители ЖКХ тут же отправили на место мобильную бригаду Гродненского городского РЭС. Авария была ликвидировала в течение одного часа.

Кстати, из почти 30 звонков на прямую линию половина касалась работы жилищно-коммунальных служб и в основном областного центра. Люди обозначили вопросы несвоевременного вывоза мусора, начисления и оплаты коммунальных услуг, обслуживания и установки газовых колонок. Всем им даны разъяснения и консультации, названы адреса служб, которые смогут решить возникшие проблемы.

Дачники интересовались, когда начнется очередной сезон. Что касается открытия движения автобусов к дачным садовым товариществам, то сейчас оператор пассажирских перевозок совместно с автобусным парком Гродно проводит обследование подъездных дорог, выявляет места первоочередного ремонта. В марте активизировались и ремонты местных дорог во многих районах области. В нынешнем году запланировано отремонтировать 220 километров местных автодорог и многие мосты. К концу марта запустят в работу все 15 асфальтобетонных заводов КУП «Гроднооблдорстрой», и работы пойдут полным ходом.

О том, что ситуация с коронавирусом в нашей области под контролем, говорит отсутствие звонков на прямую линию. Позвонила лишь минчанка, которая просила рассказать, какие меры принимаются в Гродно, как информируют население, разъясняют правила поведения. Специалистом главного управления здравоохранения облисполкома был дан исчерпывающий ответ.

Многие звонки на прямую линию были адресованы в местные органы исполнительной власти, в инстанции, которые помогут решить обозначенные проблемы. Все они взяты на контроль.

#местное самоуправление
Николай ШЛЫК
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В нынешнюю субботу с самого раннего утра напомнила о себе несостоявшаяся зима сильным снежным залпом и ветром с северо-запада области. Владимиру Дешко, как...
 
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