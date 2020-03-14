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Европа приостанавливает прием документов на визы и закрывает границы

14.03.2020 14:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

С 14 марта приостанавливает прием документов посольство Чехии, а с 16 марта – Латвия. С 15 марта на две недели закрывает свою границу Польша, а с 16 марта Украина.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на заявление латвийского МИД, посольство Латвии в Минске и генеральное консульство этой страны в Витебске с 16 марта по 14 апреля не будут вести прием посетителей из-за вспышки коронавируса. 

В указанный период латвийские дипломатические и консульские представительства будут обеспечивать только консульскую помощь в чрезвычайных ситуациях. Заявки на получение виз будут приниматься только в бюро, оказывающих внешние услуги, кроме случаев, связанных с интересами государства или гуманитарными причинами.

Также с сегодняшнего дня во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. Меры также касаются членов семей граждан ЕС.

Мало того, остановлено  даже рассмотрение заявлений на шенгенские визы, по которым еще не было принято решение.  При этом консульский сбор возвращаться не будет.

Из-за коронавируса въезд для иностранцев с 15 марта на две недели закрывает Польша, с 16 марта на такой же срок — Украина.

Пока открыты границы с сопредельными Литвой, Латвией и Россией, но, скорее всего, не надолго. В частности в пятницу 13 марта президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что «закрытие границ может рассматриваться в числе альтернатив».

«Сейчас уже ведется проверка границ на всей территории», — цитирует Науседу местный новостной портал ru.delfi.lt.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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С 14 марта приостанавливает прием документов посольство Чехии, а с 16 марта – Латвия. С 15 марта на две недели закрывает свою границу Польша, а с 16 марта Украина.
 
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