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Несколько деревень в Пинском районе были обесточены. Электроснабжение восстановлено

14.03.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В результате сильных порывов ветра 14 марта в 9.14 произошло отключение в распределительных сетях Пинских ЭС.

Несколько деревень в Пинском районе были обесточены. Электроснабжение восстановлено

В населенных пунктах Почепово, Лосичи, Федоры временно было нарушено электроснабжение.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, энергетики работают в усиленном режиме и готовы к оперативной ликвидации последствий возможных технологических нарушений.

Несколько деревень в Пинском районе были обесточены. Электроснабжение восстановлено

Электроснабжение в населенных пунктах, пострадавших от сильного ветра, восстановлено

 
 
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  В результате сильных порывов ветра 14 марта в 9.14 произошло отключение в распределительных сетях Пинских ЭС. В населенных пунктах Почепово, Лосичи, Федоры...
 
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