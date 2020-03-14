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Несколько деревень в Пинском районе были обесточены. Электроснабжение восстановлено
14.03.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В результате сильных порывов ветра 14 марта в 9.14 произошло отключение в распределительных сетях Пинских ЭС.
В населенных пунктах Почепово, Лосичи, Федоры временно было нарушено электроснабжение.
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, энергетики работают в усиленном режиме и готовы к оперативной ликвидации последствий возможных технологических нарушений.
Электроснабжение в населенных пунктах, пострадавших от сильного ветра, восстановлено
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В результате сильных порывов ветра 14 марта в 9.14 произошло отключение в распределительных сетях Пинских ЭС. В населенных пунктах Почепово, Лосичи, Федоры...
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