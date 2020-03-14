ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за «сахарного дела» Слуцк может остаться без большого футбола? Видео

14.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Из-за «сахарного дела» Слуцк может остаться без большого футбола? Видео

Ещё месяц назад SlutskGorod проверял информацию, что «сахарное дело», задержание Николая Прудника и финансовые проблемы главного спонсора СФК «Слуцк» смогут стать камнями преткновения футболистов в высшей лиге Беларуси по футболу.

Тогда председатель клуба «Слуцк» Виталий Бунос ответил, что команда и тренерский состав работают в прежнем режиме.

— Ситуация на нас никак не повлияла. Пока готовимся к чемпионату, который начнётся практически через месяц. А дальше посмотрим, как сложится, но загадываем надолго, — прокомментировал руководитель клуба в беседе с корреспондентом SlutskGorod 12 февраля этого года.

Судя по всему, ситуация всё-таки изменилась. На YouTube-канале «Слуцк ТВ» вышел материал «Футбол совсем не сахар», в котором рассказывается о финансовых трудностях клуба. И об угрозе его закрытия.

— На данный момент финансирования хватало, но, учитывая, что на нашем сахарном комбинате пошли убытки и денежных средств едва хватает на своё существование, к сожалению, финансовая составляющая клуба ухудшилась до невозможности, — рассказал телеканалу «Слуцк ТВ» Виталий Бунос. — На данный момент стоит вопрос участия команды в высшей лиге. Конечно, никто из сотрудников не допускает мысли о том, чтобы мы не сыграли, но опасность очень высока.

Сейчас клуб обращается на предприятия и в вышестоящие органы в попытках найти финансирование, но конкретных подвижек в этом направлении пока нет. Вместе с тем стоит вопрос и о существовании детской футбольной школы в Слуцке.

Тренерский состав, родители детей и болельщики надеются, что местные власти помогут найти выход из ситуации, и клуб останется на плаву. А пока всё остаётся в «подвешенном» состоянии.

В воскресенье, 22 марта, в Слуцке пройдёт первый домашний матч нового сезона - «Слуцк» сыграет с командой из Мозыря. Руководство клуба приглашает всех случчан прийти и поддержать команду.


Slutsk-Gorod.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ещё месяц назад SlutskGorod проверял информацию, что «сахарное дело», задержание Николая Прудника и финансовые проблемы главного спонсора СФК «Слуцк» смогут стать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Несколько деревень в Пинском районе были обесточены. Электроснабжение восстановлено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика