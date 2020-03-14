Из-за «сахарного дела» Слуцк может остаться без большого футбола? Видео

Источник материала: Слуцк Город





Ещё месяц назад SlutskGorod проверял информацию, что «сахарное дело», задержание Николая Прудника и финансовые проблемы главного спонсора СФК «Слуцк» смогут стать камнями преткновения футболистов в высшей лиге Беларуси по футболу.

Тогда председатель клуба «Слуцк» Виталий Бунос ответил, что команда и тренерский состав работают в прежнем режиме.

— Ситуация на нас никак не повлияла. Пока готовимся к чемпионату, который начнётся практически через месяц. А дальше посмотрим, как сложится, но загадываем надолго, — прокомментировал руководитель клуба в беседе с корреспондентом SlutskGorod 12 февраля этого года.

Судя по всему, ситуация всё-таки изменилась. На YouTube-канале «Слуцк ТВ» вышел материал «Футбол совсем не сахар», в котором рассказывается о финансовых трудностях клуба. И об угрозе его закрытия.

— На данный момент финансирования хватало, но, учитывая, что на нашем сахарном комбинате пошли убытки и денежных средств едва хватает на своё существование, к сожалению, финансовая составляющая клуба ухудшилась до невозможности, — рассказал телеканалу «Слуцк ТВ» Виталий Бунос. — На данный момент стоит вопрос участия команды в высшей лиге. Конечно, никто из сотрудников не допускает мысли о том, чтобы мы не сыграли, но опасность очень высока.

Сейчас клуб обращается на предприятия и в вышестоящие органы в попытках найти финансирование, но конкретных подвижек в этом направлении пока нет. Вместе с тем стоит вопрос и о существовании детской футбольной школы в Слуцке.

Тренерский состав, родители детей и болельщики надеются, что местные власти помогут найти выход из ситуации, и клуб останется на плаву. А пока всё остаётся в «подвешенном» состоянии.

В воскресенье, 22 марта, в Слуцке пройдёт первый домашний матч нового сезона - «Слуцк» сыграет с командой из Мозыря. Руководство клуба приглашает всех случчан прийти и поддержать команду.



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