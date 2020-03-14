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Медики рассказали, какие последствия могут быть у переболевших коронавирусом людей

14.03.2020 14:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Медики из Гонконга рассказали, какие последствия могут быть у человека, вылечившегося от вызванной коронавирусом пневмонии. 

Как сообщает South China Morning Post, о результатах наблюдения за первой группой выписанных пациентов рассказал глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн. 

Люди, которые перенесли Covid-19, страдают от снижения функций лёгких на 20-30%. Бывшие пациенты начали испытывать одышку при быстрой ходьбе. 

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить» 

Медики рассказали, какие последствия могут быть у переболевших коронавирусом людей
Фото: South China Morning Post / Elizabeth Cheung 

Из примерно 12 наблюдаемых 2-3 человека заметили, что не могут делать то, с чем справлялись ранее. У девяти пациентов обнаружены признаки повреждения лёгких. Будут проведены дополнительные тесты, которые помогут узнать, в каком состоянии находятся лёгкие этих людей. Сейчас пациентам назначена физиотерапия. 

Напомним, на данный момент в Гонконге подтверждён 131 случай заболевания Covid-19. Три человека погибли, 74 пациента вылечились. 

Победившая коронавирус женщина рассказывала, как проходил процесс её выздоровления.

Самым сложным для неё было отсутствие общения с людьми – подробнее здесь

Люди в материале: Оуэн Цзэн

 
 
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Медики из Гонконга рассказали, какие последствия могут быть у человека, вылечившегося от вызванной коронавирусом пневмонии.  Как сообщает South China Morning Post, о...
 
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