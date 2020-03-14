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На трассе М1 Land Cruiser врезался в ограждение и опрокинулся в кювет: водитель погиб

14.03.2020 14:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель погиб при опрокидывании внедорожника в Толочинском районе, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 13 марта, около 17.00, вблизи деревни Старая Будовка. По информации инспекторов, 40-летний водитель Toyota Land Cruiser ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, после чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель внедорожника — житель Москвы — от полученных травм умер на месте происшествия. Пассажиры в аварии не пострадали.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Авария произошла 13 марта, около 17.00, вблизи деревни Старая Будовка.
 
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