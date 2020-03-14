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Путин подписал закон о поправках к Конституции

14.03.2020 14:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин подписал закон РФ о поправках к Конституции.

 Закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был принят Госдумой 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации.

14 марта Совет Федерации установил итоги рассмотрения региональными парламентами закона об изменениях к Конституции РФ - все они одобрили поправки.

Теперь закон о поправках должен быть изучен Конституционным судом на соответствие фундаментальным положениям Основного закона. В случае положительного заключения КС РФ будет объявлено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Предполагается, что оно состоится 22 апреля. Гражданам будет предложено голосовать по пакету поправок в целом, а не по отдельности.
 
 
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Президент России Владимир Путин подписал закон РФ о поправках к Конституции.
 
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