|
Фёдор Повный показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси
Источник материала: СТВ
Священник показал уникальную икону в программе
Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
Но посмотрите, как красиво: видите, какой секрет здесь есть? Нет?
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Фёдор Повный:
Также в интервью Фёдор Повный рассказал:
– как пилотирует вертолёт и прыгает с парашютом
– как относится к смартфонам в церкви
– про жену и смысл любви
А также показал крипту храма-памятника в честь Всех Святых.
Смотрите 15 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Священник показал уникальную икону в программе «В людях». Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:Я Вам один секрет покажу....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)