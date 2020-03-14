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Фёдор Повный показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси

14.03.2020 15:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Священник показал уникальную икону в программе «В людях».

Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
Я Вам один секрет покажу. Вот видите – там Покров Божьей Матери. Обычно на западной стене канонически изображают Страшный суд.

Фёдор Повный показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси

Фёдор Повный показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси

Я говорю: «Подождите, ну какой Страшный суд? Что, наши святые перед Страшным судом предстают? Или Беларусь наша на Страшном суде уже? Покров Божьей Матери должен быть над нашей землёй». Мы взяли – святых убрали, а сделали только Божью матерь.

Но посмотрите, как красиво: видите, какой секрет здесь есть? Нет?

Фёдор Повный показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Не вижу.

Фёдор Повный:
А вот посмотрите, моргните. Облако в виде Беларуси. Вот Покров Божьей Матери над нашей землей.

Фёдор Повный показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси

«Люблю летать, прыгать с парашютом, кататься на горных лыжах». Фёдор Повный в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Также в интервью Фёдор Повный рассказал:

– как пилотирует вертолёт и прыгает с парашютом

– как относится к смартфонам в церкви

– про жену и смысл любви

А также показал крипту храма-памятника в честь Всех Святых.

Смотрите 15 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Федор Повный

 
Теги: Минск
 
 
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Священник показал уникальную икону в программе «В людях». Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:Я Вам один секрет покажу....
 
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