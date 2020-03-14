Фёдор Повный показал уникальную икону с облаком в виде Беларуси

Источник материала: СТВ

Священник показал уникальную икону в программе «В людях» .

Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:

Я Вам один секрет покажу. Вот видите – там Покров Божьей Матери. Обычно на западной стене канонически изображают Страшный суд.









Я говорю: «Подождите, ну какой Страшный суд? Что, наши святые перед Страшным судом предстают? Или Беларусь наша на Страшном суде уже? Покров Божьей Матери должен быть над нашей землёй». Мы взяли – святых убрали, а сделали только Божью матерь.

Но посмотрите, как красиво: видите, какой секрет здесь есть? Нет?





Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Не вижу.

Фёдор Повный:

А вот посмотрите, моргните. Облако в виде Беларуси. Вот Покров Божьей Матери над нашей землей.





«Люблю летать, прыгать с парашютом, кататься на горных лыжах». Фёдор Повный в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Также в интервью Фёдор Повный рассказал:

– как пилотирует вертолёт и прыгает с парашютом

– как относится к смартфонам в церкви

– про жену и смысл любви

А также показал крипту храма-памятника в честь Всех Святых.

Смотрите 15 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.