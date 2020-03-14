|
Дарье Жук присудили в США «прорывную» премию
Источник материала: Партизан
Белорусскому кинорежиссеру Дарье Жук присудили за фильм «Хрусталь» премию Nick Louvel Breakthrough Filmmaker Award. Об этом говорится на сайте премии.
Кадр из фильма «Хрусталь». Источник: loco-films.com
Поясняется, что она вручается создателям художественных фильмов, «внесшим уникальный вклад в кино своим режиссерским видением, страстью к делу и великодушием».
Реципиент получает грант в 5 тысяч долларов. Он также будет приглашен в знаменитый Линкольн-центр в Нью-Йорке для презентации своей работы.
Как отмечается на сайте, Дарья «старается рассказывать забавные, беззастенчиво запутанные истории о всегда сильных, разнообразных и иногда шокирующих женщинах».
Премия Nick Louvel Breakthrough Filmmaker Award названа именем американского режиссера Ника Лоувела, погибшего в автокатастрофе в возрасте 34 года.
В описании сказано, что она учреждена в партнерстве с IFP Marcie Bloom Fellowship in Film – менторской программой для студентов и выпускников кинематографических учебных заведений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусскому кинорежиссеру Дарье Жук присудили за фильм «Хрусталь» премию Nick Louvel Breakthrough Filmmaker Award. Об этом говорится на сайте премии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)