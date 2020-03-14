БЖД временно отменяет поезда в Польшу

Источник материала: Вороновская газета





В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19 , Республикой Польша принято решение о прекращении международного железнодорожного сообщения.

На основании этого факта железнодорожная администрация Польши уведомила о временной приостановке курсирования поездов белорусского формирования, такая информация размещена на сайте rw.by

Отменяются и временно курсировать не будут:

— поезда № 126/125 и 128/127 Брест-Варшава-Брест отправлением из Варшавы и Бреста с 15.03.2020;

— поезд № 304/303 Краков-Гродно отправлением из Кракова и Гродно с 15.03.2020;

— поезда №119/120, 121/122 и 123/124 Брест-Тересполь-Брест отправлением из Бреста и Тересполя с 15.03.2020.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов (билетов).

Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ.

Сроки возврата проездных документов не ограничены.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в графике движения поездов.

О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www.rw.by , а также в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.

rw.by