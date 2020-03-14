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Билл Гейтс уходит из совета директоров Microsoft, чтобы больше заниматься благотворительностью

14.03.2020 15:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft. Однако американский предприниматель по-прежнему будет советником по техническим вопросам генерального директора компании и других ее руководителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Билл Гейтс уходит из совета директоров Microsoft, чтобы больше заниматься благотворительностью

Известно, что Билл Гейтс ушел из большого бизнеса, чтобы больше времени уделять благотворительности. Тем не менее, бедная пенсия 64-летнему Гейтсу не грозит – он на втором месте в списке самых богатых людей по версии Forbes.

Билл Гейтс уходит из совета директоров Microsoft, чтобы больше заниматься благотворительностью

Люди в материале: Билл Гейтс

 
 
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Новости мира. Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft. Однако американский предприниматель по-прежнему будет советником по техническим вопросам генерального...
 
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