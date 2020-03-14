|
Билл Гейтс уходит из совета директоров Microsoft, чтобы больше заниматься благотворительностью
Источник материала: СТВ
Новости мира. Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft. Однако американский предприниматель по-прежнему будет советником по техническим вопросам генерального директора компании и других ее руководителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что Билл Гейтс ушел из большого бизнеса, чтобы больше времени уделять благотворительности. Тем не менее, бедная пенсия 64-летнему Гейтсу не грозит – он на втором месте в списке самых богатых людей по версии Forbes.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft. Однако американский предприниматель по-прежнему будет советником по техническим вопросам генерального...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)