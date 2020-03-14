С какими вопросами случчане пришли к министру труда и соцзащиты

Источник материала: Слуцк Город

В пятницу выездной прием граждан провела министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. На встречу к министру пришли 12 человек. Кто-то с глобальными вопросами, а кто-то с личными, пишет МЛЫН.BY.





Досрочная пенсия и ее особенности

В числе первых к Ирине Костевич обратилась жительница агрогородка Ленино Людмила Бойко. 52-летняя женщина работает на местном сельхозпредприятии. Много лет трудилась на свиноферме, смотрела за поросятами. Планировала досрочно выйти на пенсию.

— У вас сейчас для досрочной пенсии не хватает почти 6 лет стажа, — отметила министр труда и соцзащиты, внимательно изучив вопрос сельчанки. — Нужно продолжать работать. Поверьте, в будущем это только положительно скажется на размере вашей пенсии.

Прямое подтверждение слов Ирины Костевич — ситуация жителя агрогородка Греск Николая Леончика. Мужчина пожаловался на то, что ему недоплачивают пенсию. В марте он получил около 340 рублей. Выяснилась причина: все потому, что на заслуженный отдых мужчина вышел досрочно, в 57 лет.

— Проработали бы еще 3 года, получали бы рублей на 70 больше, — ответила Ирина Костевич. Но пообещала Николаю Леончику проверить, правильно ли производился перерасчет его пенсионного пособия.





«Льготный» бензин для инвалидов

Слутчанин Владимир Кохан к министру труда и соцзащиты пришел не с вопросом, а с предложением. 79-летний мужчина с детства имеет 2-ю группу инвалидности. В 2004 году Владимиру Кохану выдали легковой автомобиль с ручным управлением, который через 3 года и вовсе стал его собственностью. Но пенсионер жалуется на высокие цены на топливо.

— Было бы неплохо, чтобы нам, инвалидам, сделали скидку, — предложил слутчанин.

— Давайте посмотрим на ваше предложение с другой стороны. У Вас хорошая пенсия — больше 600 рублей, государство подарило автомобиль, тут мы еще льготы на топливо дадим. А есть пенсионеры, у которых нет инвалидности. У них и пенсия ниже, и автомобиль они сами себе покупали. И я не могу найти разумного ответа, почему мы пенсионерам с инвалидностью дали скидку на топливо, а им, таким же пожилым людям, нет, — объяснила Ирина Костевич.

А вот вторую просьбу Владимира Марковича — пройти обследование в Республиканском кардиологическом центре — пообещали удовлетворить. В ближайшее время в Слуцкой центральной районной больнице ему выдадут направление.





Фотостудия без лишних вложений

Слуцкий фотограф Александр Прокопович попросил Ирину Костевич помочь открыть в Слуцке фотостудию.

— Это будет новое рабочее место, можно будет обслуживать школы, сельское население, — рассказал о своем проекте мужчина.

Казалось бы, отличная идея. Но есть одно весомое «но»: открывать частную фотостудию Александр не хочет, для этого у него нет нужных денежных средств и оборудования. Вот если бы ателье создало государство, тогда мужчина смог бы там успешно работать. Но такое предложение в райисполкоме не поддержали. И слутчанин решил просить помощи у министра.

— То, что местные власти не посчитали необходимым тратить бюджетные средства на открытие студии государственной формы собственности, можно понять — в городе есть частные ателье. Для того чтобы работать фотографом, вам не обязательно открывать дорогостоящую студию. Можно начать с малого: работать частным фотографом на праздниках и мероприятиях. Тем более, что, судя по объявлениям, которые я лично нашла в интернете, вы иногда ведете такую практику. Главное, чтобы не забывали вовремя платить налог за свою деятельность, — ответила Ирина Костевич.

Екатерина Елисеева, МЛЫН