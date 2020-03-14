Из-за коронавируса БЖД отменяет поезда в Польшу, а РЖД — в Германию и Францию

Источник материала: Виртуальный Брест

Польша приняла решение о прекращении железнодорожного и авиасообщения из-за ситуации с коронавирусом. На основании этого Белорусская железная дорога отменяет поезда нашего формирования с завтрашнего дня. Также БЖД сообщает и об отмене поездов российского формирования, которые обычно следуют через Беларусь. В сообщении отмечается, что суммы за билеты вернут полностью.





Итак, какие поезда не будут курсировать с 15 марта? Это поезда №126/125 и 128/127 Брест — Варшава — Брест, №304/303 Краков — Гродно отправлением из Кракова и Гродно и №119/120, 121/122 и 123/124 Брест — Тересполь — Брест отправлением из Бреста и Тересполя с 15.03.2020.

В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Республикой Польша принято решение о прекращении международного железнодорожного сообщения.

Также отменяются и поезда Российской железной дороги, которые шли через Беларусь. Это поезда №13/14 Москва — Берлин и №23/24 Москва — Париж, в том числе прицепного вагона Москва — Брест — Москва, курсирующего в составе поезда №23/24 Москва — Париж. А также поезд №23 Москва — Париж и обратный поезд №24 Париж — Москва отправлением из Парижа с 19.03.2020.

— Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании билетов, — отмечается в официальном сообщении железной дороги. — Сроки возврата проездных документов не ограничены.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в графике движения поездов, — говорит БЖД. — О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно.