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Представительница Беларуси на детском конкурсе «Витебск-2020»: когда сказали, что я победитель, я прямо на сцене заплакала
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В культурной столице Беларуси – Лиде – проходит финал-концерт национального отбора на 29-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Он стартовал с детского прослушивания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В финал вышли 10 представителей Беларуси. Это сильнейшие исполнители, ведь их уже отобрали из сотен претендентов в двух отборочных турах, которые проходили в регионах и Минске.
По новой традиции, введенной в 2019 году, отбор проходит в формате гала-концерта. В составе жюри профессионалы музыкального мира и звезды белорусской эстрады. Уже известно имя победителя финального отбора.
На международном детском конкурсе «Витебск-2020» Беларусь представит Ангелина Ломако из Минска. На сцене ей вручили не только диплом победителя, но и хрустальную лиру, изготовленную на Березовском стеклозаводе.
Ангелина Ломако, победительница национального отбора XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020»:
Наталья Карчевская, первый заместитель министра культуры Беларуси, председатель жюри детского отборочного тура:
Жюри еще предстоит определить финалиста взрослого конкурса.
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Представительница Беларуси на детском конкурсе «Витебск-2020»: когда сказали, что я победитель, я прямо на сцене заплакала
Новости Беларуси. В культурной столице Беларуси – Лиде – проходит финал-концерт национального отбора на 29-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар в...
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