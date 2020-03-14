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Представительница Беларуси на детском конкурсе «Витебск-2020»: когда сказали, что я победитель, я прямо на сцене заплакала

14.03.2020 16:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В культурной столице Беларуси – Лиде – проходит финал-концерт национального отбора на 29-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Он стартовал с детского прослушивания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представительница Беларуси на детском конкурсе «Витебск-2020»: когда сказали, что я победитель, я прямо на сцене заплакала

В финал вышли 10 представителей Беларуси. Это сильнейшие исполнители, ведь их уже отобрали из сотен претендентов в двух отборочных турах, которые проходили в регионах и Минске.

Представительница Беларуси на детском конкурсе «Витебск-2020»: когда сказали, что я победитель, я прямо на сцене заплакала

По новой традиции, введенной в 2019 году, отбор проходит в формате гала-концерта. В составе жюри профессионалы музыкального мира и звезды белорусской эстрады. Уже известно имя победителя финального отбора.

Представительница Беларуси на детском конкурсе «Витебск-2020»: когда сказали, что я победитель, я прямо на сцене заплакала

На международном детском конкурсе «Витебск-2020» Беларусь представит Ангелина Ломако из Минска. На сцене ей вручили не только диплом победителя, но и хрустальную лиру, изготовленную на Березовском стеклозаводе.

Представительница Беларуси на детском конкурсе «Витебск-2020»: когда сказали, что я победитель, я прямо на сцене заплакала

Ангелина Ломако, победительница национального отбора XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020»:
Я очень долго ждала этого и шла к этой цели. И вот наконец-то сегодня назвали мое имя как имя победителя. Я очень рада! Даже слов вообще нет описать. Я прямо на сцене заплакала.

Представительница Беларуси на детском конкурсе «Витебск-2020»: когда сказали, что я победитель, я прямо на сцене заплакала

Наталья Карчевская, первый заместитель министра культуры Беларуси, председатель жюри детского отборочного тура:
Детский конкурс оценивать сложнее, особенно для членов жюри, поэтому мы особенно волнуемся. Потому что в детском конкурсе очень опасно попасть на это обаяние детства, когда оцениваются не профессиональные критерии, а «чем меньше ребенок, тем больше он умиления вызывает». Это конкурс эстрадного искусства, эстрадного вокала, мы ищем участника, который бы представил яркий номер.

Представительница Беларуси на детском конкурсе «Витебск-2020»: когда сказали, что я победитель, я прямо на сцене заплакала

Жюри еще предстоит определить финалиста взрослого конкурса.

Представительница Беларуси на детском конкурсе «Витебск-2020»: когда сказали, что я победитель, я прямо на сцене заплакала

Люди в материале: Ангелина Ломако, Наталья Карчевская

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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