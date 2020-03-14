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Дмитрий Шепелев рассказал, как проводит время после увольнения с ТВ

14.03.2020 16:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дмитрий Шепелев рассказал о своих планах на будущее. Как отметил бывший гражданский супруг скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске, сейчас он безработный. Однако уже готовится к выходу на новую работу.

«Что делают безработные? Правильно: много читают. Одни — чтобы скрыть тревогу. А другие — просто потому, что всегда это любили. И вот теперь самое время. Ведь совсем скоро свободного времени снова не будет»,  — рассказал Шепелев.



Ведущий пока не рассказывает, где он будет работать. Но говорят, что Дмитрий побывал на собеседовании с генеральным директором популярного телеканала. Если всё сложится, то у ведущего снова появится работа. Судя по всему, формат его нового шоу будет сильно отличаться от того, чем он занимался на Первом.

О том, что Дмитрий покинул ряды сотрудников главного канала страны, стало известно в начале февраля. Уволенный ведущий поблагодарил руководство за всё и подчеркнул, что расстался с работодателем без скандалов и взаимных претензий.

Впрочем, ходят слухи, что это было не совсем так. Коллега Шепелева анонимно рассказал, что ведущий не так давно «психанул» в студии из-за проволочек с началом записи эфира «На самом деле». Он пригрозил руководству шоу увольнением, а его никто не стал отговаривать.

Шепелева попросили отработать положенные по закону две недели, после чего он получил на руки трудовую книжку. На его место пришёл Тимур Еремеев.
 
 
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Дмитрий Шепелев рассказал о своих планах на будущее. Как отметил бывший гражданский супруг скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске, сейчас он безработный....
 
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