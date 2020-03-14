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Белэнерго: с начала суток восстановлено электроснабжение в 315 населённых пунктах по всей республике
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Несколько дней в Беларуси хозяйничает шквалистый ветер, местами его порывы достигали 30 м/с. Только за 13 марта от электричества было отключено свыше тысячи населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Мальков, начальник сектора ГПО «Белэнерго»:
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Белэнерго: с начала суток восстановлено электроснабжение в 315 населённых пунктах по всей республике
Новости Беларуси. Несколько дней в Беларуси хозяйничает шквалистый ветер, местами его порывы достигали 30 м/с. Только за 13 марта от электричества было отключено...
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