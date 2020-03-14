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Белэнерго: с начала суток восстановлено электроснабжение в 315 населённых пунктах по всей республике

14.03.2020 16:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Несколько дней в Беларуси хозяйничает шквалистый ветер, местами его порывы достигали 30 м/с. Только за 13 марта от электричества было отключено свыше тысячи населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Белэнерго: с начала суток восстановлено электроснабжение в 315 населённых пунктах по всей республике

Александр Мальков, начальник сектора ГПО «Белэнерго»:
С начала суток уже восстановлено электроснабжение в 315 населенных пунктах по всей республике. По состоянию на 14:00 идут работы по восстановлению электроснабжения в еще 92 населенных пунктах. Работает 40 бригад.

Белэнерго: с начала суток восстановлено электроснабжение в 315 населённых пунктах по всей республике

Люди в материале: Александр Мальков

 
 
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Новости Беларуси. Несколько дней в Беларуси хозяйничает шквалистый ветер, местами его порывы достигали 30 м/с. Только за 13 марта от электричества было отключено...
 
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