Белэнерго: с начала суток восстановлено электроснабжение в 315 населённых пунктах по всей республике

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Несколько дней в Беларуси хозяйничает шквалистый ветер, местами его порывы достигали 30 м/с. Только за 13 марта от электричества было отключено свыше тысячи населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Александр Мальков, начальник сектора ГПО «Белэнерго»:

С начала суток уже восстановлено электроснабжение в 315 населенных пунктах по всей республике. По состоянию на 14:00 идут работы по восстановлению электроснабжения в еще 92 населенных пунктах. Работает 40 бригад.