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Минздрав: предварительный тест на коронавирус у пяти студентов БГУ дал положительный результат
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У пяти студентов БГУ предварительный тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом 14 марта сообщили в Минздраве. Специалисты проводят уточняющую диагностику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для меднаблюдения и санитарно-противоэпидемических мероприятий в медучреждения направлены 240 студентов и преподавателей вуза. Их госпитализация, а также санитарная обработка кабинетов университета связана с обнаружением в семье одного из студентов признаков опасной инфекции.
Человек отказался от тестирования на въезде в Беларусь, и в результате стал источником распространения коронавируса. Осложнил ситуацию и тот момент, что контакты первого уровня проживают в общежитиях. Сейчас специалисты проводят там санитарно-эпидемиологический надзор. При получении отрицательных тестов и возможности изолированного проживания большая часть студентов будет отпущена.
Всего в Беларуси зарегистрировано 27 случаев заражения COVID-19. Три человека уже поправились. Один находится в состоянии средней степени тяжести.
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Новости Беларуси. У пяти студентов БГУ предварительный тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом 14 марта сообщили в Минздраве. Специалисты проводят...
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