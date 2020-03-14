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Фигурантам дела Абызова ужесточили обвинение

14.03.2020 16:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет России ужесточил обвинение фигурантам дела в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, передает ТАСС со ссылкой на адвоката гендиректора группы «Ру- ком» Николая Степанова Григория Иванищева.

По словам адвоката, следователи переквалифицировали фигурантам обвинение с участия в преступном сообществе на его создание.

Теперь им грозит от 12 до 20 лет колонии. Предыдущее обвинение предусматривало наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Михаил Абызов обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, отмывании денежных средств в особо крупном размере, незаконном предпринимательстве и мошенничестве в особо крупном размере, пишет gazeta.ru
 
 
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Следственный комитет России ужесточил обвинение фигурантам дела в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, передает ТАСС со...
 
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