ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молодёжь БРСМ зарабатывает на памятник герою ВОВ Александру Кирсанову

14.03.2020 16:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У молодежи белорусской столицы – новая инициатива: заработать средства на восстановление памятника Герою Советского Союза Александру Кирсанову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодёжь БРСМ зарабатывает на памятник герою ВОВ Александру Кирсанову

Полководец воевал под Сталинградом, освобождал Беларусь. В мирной жизни он был проректором БГУ. Но время и вандалы разрушили некрополь героя.

Молодёжь БРСМ зарабатывает на памятник герою ВОВ Александру Кирсанову

Восстановлением памятника и памяти занялись активисты. Студенты вузов и учащиеся колледжей в течение месяца по выходным готовы работать, чтобы скопить 5 000 рублей. Именно столько понадобится, чтобы отреставрировать могилу героя. Инициатива принадлежит столичному комитету БРСМ. Союз молодежи поддержали градоначальники. Нужную сумму можно было бы найти в бюджете Минска, но вот у денег, заработанных потомками победителей, совсем иная цена.

Молодёжь БРСМ зарабатывает на памятник герою ВОВ Александру Кирсанову

Когда встал вопрос, кому пойти, я посчитал что нужно съездить. Так сказать, отдать долг дедам, которые воевали за нас. Пойти поработать, чтобы восстановить памятник, который разрушили.

Молодёжь БРСМ зарабатывает на памятник герою ВОВ Александру Кирсанову

Люди работают на заводе. У них и так хватает дел. А мы хоть как-то поможем, приберем их территорию.

Молодёжь БРСМ зарабатывает на памятник герою ВОВ Александру Кирсанову

Идею современных Павлов Корчагиных поддержали и в метрополитене. Завод ЖБК метростроя решил обеспечить молодежь работой и перечислить необходимую сумму на восстановление памятника. Конечно, заливать бетонные конструкции добровольцам вряд ли доверят, а вот навести порядок на огромном промышленном объекте – пожалуйста. Работа пыльная, но именно с такого похода и начинается акция «Беларусь помнит». Дело не во флешмобе с транспарантами, а в отношении к историческому наследию.

Молодёжь БРСМ зарабатывает на памятник герою ВОВ Александру Кирсанову

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского горкома БРСМ:
Ищем такие объекты, ищем такие памятники, куда необходимо направить в том числе силы молодежи. Ну и самое главное – рассказать молодежи об этих героях. О тех людях, которые подарили нам возможность трудиться, работать, развиваться и просто жить в родной Беларуси.

В добровольцы записались 400 человек. В списки попали не все, а только те, кому больше 18 лет.

Молодёжь БРСМ зарабатывает на памятник герою ВОВ Александру Кирсанову

Люди в материале: Сергей Клишевич

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. У молодежи белорусской столицы – новая инициатива: заработать средства на восстановление памятника Герою Советского Союза Александру...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске на перекрёстке пешеход попал под колёса Peugeot
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика