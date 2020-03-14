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Повный рассказал, где научился пилотировать вертолёт
Источник материала: СТВ
Священник откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Фёдор Повный, протоиерей, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска:
Так что полёт на вертолёте стал в какой-то мере неотъемлемой частью социальных проектов Всехсвятского прихода. И столь притягательной деталью моей биографии для всех журналистов без исключения.
Также в интервью Фёдор Повный рассказал:
– как пилотирует вертолёт и прыгает с парашютом
– про жену и смысл любви
– как относится к смартфонам в церкви
А также показал крипту храма-памятника в честь Всех Святых.
Смотрите 15 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Священник откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Про небо видимое: правда ли то, что Вы умеете пилотировать вертолёт? И были...
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