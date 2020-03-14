Домрачева: «Фуркад не всегда был честен с соперниками. Это останется его отличительной чертой»

Источник материала: Tut.by

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала решение Мартена Фуркада завершить спортивную карьеру и поделилась мнением о французском спортсмене.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Мы были готовы к решению Мартена в начале-середине сезона. С нашей командой работает французский тренер, который долго работал с Мартеном. И он уже в начале сезона такие предположения выдвигал. Мы были не сильно удивлены: до публикации в соцсетях он многим сообщил лично.

Многие рекорды Бьорндалена устояли? Уле был несколько разочарован, что Мартен не принял этот вызов сложностей, тяжелых ситуаций. Он надеялся, что Мартен посоревнуется до Олимпиады.

Что отличало Мартена? Понятно, что он уникальный спортсмен, количество его побед неимоверное. Наверное, он не всегда был честен на дистанции с соперниками.

Многие запомнят снежные сугробы на ковриках, свое ведение гонки, ускорения перед рубежами — такой завод соперников. Тем Мартен и уникален, это навсегда останется его отличительной чертой. Наверное, во многом благодаря этому он добивался побед», — как сообщает Sports.ru , сказала Домрачева в эфире «Матч ТВ».