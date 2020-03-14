В Беларуси коронавирус обнаружен у 27 человек: трое выписаны из учреждений здравоохранения

Источник материала: Ивьевский край

На сегодняшний день в Республике Беларусь COVID-19 выявлен у 27 граждан. Из них первые трое уже выписаны из учреждений здравоохранения. Кроме того, 5 студентам БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на COVID-19 , проводится уточняющая диагностика. Всего для меднаблюдения и санитарно-противоэпидемических мероприятий в учреждения здравоохранения направлены 240 студентов и преподавателей БГУ.

Касаясь ситуации в Белгосунверситете: после проведения первичного тестирования у 5 студентов предварительный тест дал положительный результат на COVID-19. Эпидемиологическое расследование каждого случая показало полное отсутствие настороженности у граждан, возвращающихся из командировок и турпоездок. Напомним, что госпитализация студентов и преподавателей, а также санитарная обработка помещений университета связана с тем, что в семье одного из студентов выявлен COVID-19. К сожалению, человек отказался от тестирования на въезде в Беларусь и, в результате, стал источником последующего распространения коронавируса среди студентов. Ситуация осложнилась тем, что часть «контактов первого уровня» проживают в общежитиях. В настоящее время проводятся мероприятия санитарно-эпидемиологического надзора в данных зданиях. Мероприятия по выявлению каждого студента, который имеет риск быть инфицированным COVID-19, сегодня будут завершены. Принимаемые медицинскими службами меры - традиционная работа санитарно-эпидемиологической службы страны во время любого повышения заболеваемости - будь-то корь, грипп H1N1 или любой другой вирус.

На 14 марта, в учреждения здравоохранения Беларуси для медицинского наблюдения и для прохождения санитарно-противоэпидемических мероприятий направлены 240 студентов и преподавателей, которые могли бы иметь контакт с «положительным» студентом. При получении отрицательных тестов и возможности изолированного проживания, большая часть студентов будет отпущена.

Круглосуточная работа врачей скорой помощи, инфекционистов, эпидемиологов, врачей-лаборантов направлена на то, чтобы обеспечить максимальное выявление и ограничение контактов коронавируса.

Минздрав еще раз просит граждан спокойно и, главное, с пониманием отнестись к ситуации. Попытки самовольно покинуть учреждения здравоохранения, сокрытие информации о поездках в эпидемически неблагоприятные регионы, а также адреса пребывания и т.д. приведут к нежелательным последствиям. Мы призываем четко выполнять рекомендации, а не сеять слухи и домыслы. Эпидситуация в стране в настоящее время управляемая и мы уверены, что наши совместные усилия позволят нам добиться положительного эффекта.