ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси коронавирус обнаружен у 27 человек: трое выписаны из учреждений здравоохранения

14.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

На сегодняшний день в Республике Беларусь COVID-19 выявлен у 27 граждан. Из них первые трое уже выписаны из учреждений здравоохранения. Кроме того, 5 студентам БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на COVID-19, проводится уточняющая диагностика. Всего для меднаблюдения и санитарно-противоэпидемических мероприятий в учреждения здравоохранения направлены 240 студентов и преподавателей БГУ.

Касаясь ситуации в Белгосунверситете: после проведения первичного тестирования у 5 студентов предварительный тест дал положительный результат на COVID-19. Эпидемиологическое расследование каждого случая показало полное отсутствие настороженности у граждан, возвращающихся из командировок и турпоездок. Напомним, что госпитализация студентов и преподавателей, а также санитарная обработка помещений университета связана с тем, что в семье одного из студентов выявлен COVID-19. К сожалению, человек отказался от тестирования на въезде в Беларусь и, в результате, стал источником последующего распространения коронавируса среди студентов. Ситуация осложнилась тем, что часть «контактов первого уровня» проживают в общежитиях. В настоящее время проводятся мероприятия санитарно-эпидемиологического надзора в данных зданиях. Мероприятия по выявлению каждого студента, который имеет риск быть инфицированным COVID-19, сегодня будут завершены. Принимаемые медицинскими службами меры - традиционная работа санитарно-эпидемиологической службы страны во время любого повышения заболеваемости - будь-то корь, грипп H1N1 или любой другой вирус.

На 14 марта, в учреждения здравоохранения Беларуси для медицинского наблюдения и для прохождения санитарно-противоэпидемических мероприятий направлены 240 студентов и преподавателей, которые могли бы иметь контакт с «положительным» студентом. При получении отрицательных тестов и возможности изолированного проживания, большая часть студентов будет отпущена.

Круглосуточная работа врачей скорой помощи, инфекционистов, эпидемиологов, врачей-лаборантов направлена на то, чтобы обеспечить максимальное выявление и ограничение контактов коронавируса.

Минздрав еще раз просит граждан спокойно и, главное, с пониманием отнестись к ситуации. Попытки самовольно покинуть учреждения здравоохранения, сокрытие информации о поездках в эпидемически неблагоприятные регионы, а также адреса пребывания и т.д. приведут к нежелательным последствиям. Мы призываем четко выполнять рекомендации, а не сеять слухи и домыслы. Эпидситуация в стране в настоящее время управляемая и мы уверены, что наши совместные усилия позволят нам добиться положительного эффекта.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сегодняшний день в Республике Беларусь COVID-19 выявлен у 27 граждан. Из них первые трое уже выписаны из учреждений здравоохранения. Кроме того, 5...
 
Новости дня
Новости разные
 
Домрачева: «Фуркад не всегда был честен с соперниками. Это останется его отличительной чертой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика