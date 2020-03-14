Гроза, прогремевшая на Гродненщине 12 марта, стала четвертой в нынешнем году

Источник материала: Ивьевский край

Как известно, гроза весной либо осенью — явление почти обычное. А вот ее появление в начале марта либо зимой — редкость. По мнению синоптиков, это природное явление в нынешнем году обусловлено климатическими изменениями, несоответствием температурного фона сезону.

Согласно поверьям, если гроза прогремела весной, когда листья на деревьях еще не успели появиться, — это плохой знак. Чем раньше нашим предкам приходилось услышать гром и увидеть молнию, тем с большей вероятностью они ожидали наступления неурожайного года.

Исходя из примет о грозе, когда на голое дерево, несколько сотен лет назад даже появилась поговорка: «Как гроза на голый лес». Она означала внезапное происшествие дурного толка. Возможно, такое суеверие появилось из-за вполне объяснимого явления. Молния при попадании в голый лес с большой вероятностью приведет к пожару. Это и сейчас доставляет людям немало хлопот. Поэтому, пока люди пытались бороться с огнем, пожар мог уничтожать поля и другие источники пропитания наших предков.

Опасность пожара — одна из версий возникновения данной приметы. Зимнюю же грозу могли считать неким особенным знамением исключительно из-за большой редкости данного погодного явления. Особенно редко происходят грозы при минусовой температуре. В прошлом такая погода могла наблюдаться максимум раз в десять лет. Сейчас же наш климат существенно изменился, и плохую примету наших прадедов современные люди считают признаком серьезных перемен погоды и скорого потепления.

"ГП".